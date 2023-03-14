Üç Kız Kardeş'in güzelliğiyle dillere destan olan Türkan'ı estetik harikası çıktı! Türkan Şoray'a benzetilen Özgü Kaya'nın estetiksiz hali...
İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, ilk bölümlerinden itibaren izleyici tarafından çok beğenişdi. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor. Dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Özgü Kaya hakkında araştırma yapanlarsa eski estetiksiz halini görünce şaştı kaldı.
14.03.2023 14:47 - Son Güncelleme: 14.03.2023 14:47
2019 yılında 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa bir süre sonra aşk dönüşen Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, sosyal medyada aşklarını ilan etmişti. Instagram hesaplarından sık sık romantik paylaşımlar yapan çiftten geçtiğimiz aylarda kötü haber gelmişti. İlişkileri evlilik yolunda ilerlediği konuşulan oyuncu çiftin, sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıkmıştı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Özgü Kaya'nın estetiksiz fotoğrafları sosyal medya gündemine damgasını vurmuştu. İşte başta Özgü Kaya olmak üzere ünlülerin estetiksiz halleri.