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Üç Kız Kardeş'in fettan Mine'si Nazlı Senem Ünal'ın kardeşi Çukur'un yıldızı çıktı! Meğer onu da Çukur'da izlemişiz

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan, Ayvalık'ta yaşayan Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı ilk bölümden itibaren çok sevildi. Başrollerini Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever'in paylaştığı diziden aşk çıkmıştı malumunuz. Dizi de fettan Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekerken özel hayatı da merak ediliyor. Ünal hakkında araştırma yapanlar kardeşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Nazlı Senem Ünal olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

03.01.2023 15:52 - Son Güncelleme: 03.01.2023 16:46
Üç Kız Kardeş’in fettan Mine’si Nazlı Senem Ünal’ın kardeşi Çukur’un yıldızı çıktı! Meğer onu da Çukur’da izlemişiz

Nazlı Senem Ünal, 22 Mayıs 1991 yılında Bursa dünyaya gelmiştir. Ünal, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri almıştır. Nazlı Senem Ünal, ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisi ile yaşamıştır. Ünal, daha önce Tat Ketçap Vakıfbank ve Lenovo gibi markaların reklamlarında da yer almıştır.

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Üç Kız Kardeş’in fettan Mine’si Nazlı Senem Ünal’ın kardeşi Çukur’un yıldızı çıktı! Meğer onu da Çukur’da izlemişiz

Nazlı Senem Ünal, Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak oyuncuları arasında yer almıştır oyuncu aynı zamanda Aykut Enişte ve Organize İşler: Sazan Sarmalı filmlerinde de rol almıştır.

Üç Kız Kardeş’in fettan Mine’si Nazlı Senem Ünal’ın kardeşi Çukur’un yıldızı çıktı! Meğer onu da Çukur’da izlemişiz

Nazlı Senem Ünal hakkında araştırma yapanlar o ünlü oyuncu olduğunu hem de Çukur'da rol aldığını duyunca inanamadı. İşte başta Nazlı Senem Ünal olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

Üç Kız Kardeş’in fettan Mine’si Nazlı Senem Ünal’ın kardeşi Çukur’un yıldızı çıktı! Meğer onu da Çukur’da izlemişiz

AZRA AKIN

Üç Kız Kardeş’in fettan Mine’si Nazlı Senem Ünal’ın kardeşi Çukur’un yıldızı çıktı! Meğer onu da Çukur’da izlemişiz

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

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