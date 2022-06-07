Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada'nın annesini gören hayran kaldı! Kızı gibi kıpır kıpır! Almila annesinin kopyası gibi
İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, ilk bölümlerinden itibaren izleyici tarafından çok beğenişdi. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor. Dizide Dönüş karakterine hayat veren Almila Ada son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Ada hakkında araştırma yapanlar annesini görünce gözlerine inanamadı. Annesi, kızına adeta taş çıkartıyor. İşte başta Almila Ada lmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
Üç Kız Kardeş dizisiyle adından söz ettiren Almila Ada şimdi de Barış Akarsu hakkında çekilecek film için kolları sıvadı. Hakkında araştırma yapanlarsa annesini görünce şaştı kaldı.
Almila Ada, 4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı. Annesinin işi gereğince bir süre Rusya'da yaşadı.
Henüz lise yıllarında Uluslararası Varna Bale Yarışması ve Workshop'u ve Uluslararası Prag Bale Masterclass'ına katılan Almila Ada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamladı ve Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı.