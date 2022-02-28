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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'in Dönüş’ü Almida Ada’nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ‘6 yıldır hayatımdaki en büyük aşkım’ demişti duyan inanamadı

Üç Kız Kardeş'in Dönüş’ü Almida Ada’nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ‘6 yıldır hayatımdaki en büyük aşkım’ demişti duyan inanamadı

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almida Ada'nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya ile beraber kamera karşısına geçen Almila Ada'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kaderimin Yazıldığı Gün, Kırgın Çiçekler, Adı Efsane, Cennet'in Gözyaşları gibi dizilerde rol alan genç oyuncunun özellikle eski sevgilisi merak konusu oldu. Ada ile yaptığı bir paylaşımda "6 yıldır hayatımdaki en büyük aşkım" diye bahseden eski sevgilisini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Almila Ada'nın 7 yıllık eski aşkı...

28.02.2022 22:38 - Son Güncelleme: 28.02.2022 22:38
Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ‘6 yıldır hayatımdaki en büyük aşkım’ demişti duyan inanamadı

Genç oyuncu Almila Ada, İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde "Dönüş" karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

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Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ‘6 yıldır hayatımdaki en büyük aşkım’ demişti duyan inanamadı

Kaderimin Yazıldığı Gün, Kırgın Çiçekler, Adı Efsane, Cennet'in Gözyaşları gibi dizilerde rol alan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ‘6 yıldır hayatımdaki en büyük aşkım’ demişti duyan inanamadı

27 yaşındaki Almila Ada'nın özellikle eski sevgilisi merak konusu oldu. Ada ile yaptığı bir paylaşımda "6 yıldır hayatımdaki en büyük aşkım" diye bahseden eski sevgilisini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ‘6 yıldır hayatımdaki en büyük aşkım’ demişti duyan inanamadı

İşte Almila Ada başta olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri...

Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Almida Ada’nın eski sevgilisi bakın kim çıktı! ‘6 yıldır hayatımdaki en büyük aşkım’ demişti duyan inanamadı

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

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