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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'in Derya'sı Melisa Berberoğlu’nun ‘huysuz ve tatlı’ dediği annesine bakın! Gören dilini ısırdı herkes hayran kaldı

Üç Kız Kardeş'in Derya'sı Melisa Berberoğlu’nun ‘huysuz ve tatlı’ dediği annesine bakın! Gören dilini ısırdı herkes hayran kaldı

Üç Kız Kardeş'in Derya'sı Melisa Berberoğlu'nun 'huysuz ve tatlı' dediği annesine bakın! Son olarak Kırmızı Oda'da yer alan ünlü oyuncu Melisa Berberoğlu, başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya ve Almila Ada gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Derya karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarına bakan internet kullanıcıları ise Melisa Berberoğlu'nun annesi ile yaptığı paylaşımları görünce hayran kaldı. Ünlü oyuncu ve annesi için "Güzellik genetik" yorumu yapıldı. İşte Melisa Berberoğlu'nun güzeller güzeli annesi...

22.02.2022 20:36 - Son Güncelleme: 22.02.2022 20:37
Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu’nun ‘huysuz ve tatlı’ dediği annesine bakın! Gören dilini ısırdı herkes hayran kaldı

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Derya karakterini canlandıran Melisa Berberoğlu'nun hayatı merak konusu oldu.

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Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu’nun ‘huysuz ve tatlı’ dediği annesine bakın! Gören dilini ısırdı herkes hayran kaldı

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarına bakan internet kullanıcıları ise Melisa Berberoğlu'nun annesi ile yaptığı paylaşımları görünce hayran kaldı.

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu’nun ‘huysuz ve tatlı’ dediği annesine bakın! Gören dilini ısırdı herkes hayran kaldı

Ünlü oyuncu ve bir paylaşımında 'Huysuz ve tatlı Şebo'm' dediği annesi için "Güzellik genetik", "Abla-kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı.

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu’nun ‘huysuz ve tatlı’ dediği annesine bakın! Gören dilini ısırdı herkes hayran kaldı

İşte başta Melisa Berberoğlu olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu’nun ‘huysuz ve tatlı’ dediği annesine bakın! Gören dilini ısırdı herkes hayran kaldı

Sinem Kobal

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