RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'in Derya'sı Melisa Berberoğlu'nun annesine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı “Huysuz ve tatlı”

Üç Kız Kardeş'in Derya'sı Melisa Berberoğlu'nun annesine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı “Huysuz ve tatlı”

Üç Kız Kardeş'in Derya'sı Melisa Berberoğlu'nun annesine bakın! Kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya ve Almila Ada gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Derya karakterinin canlandıran ünlü oyuncu Melisa Berberoğlu, annesi Şebnem Gürdem ile gündeme geldi. Genç oyuncunun annesi, güzelliğiyle dikkat çekerken kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Gürdem için "Güzellik genetik", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. Öte yandan Bebergoğlu'nun bir paylaşımında annesi için kullandığı "Huysuz ve tatlı" ifadeleri de dikkat çekti. İşte Melisa Berberoğlu'nun güzeller güzeli annesi...

12.04.2022 20:20 - Son Güncelleme: 12.04.2022 20:20
Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu’nun annesine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı “Huysuz ve tatlı”

Son olarak Kırmızı Oda'da rol alan genç oyuncu Melisa Berberoğlu, bu akşam bir kez daha Üç Kız Kardeş dizisinde Derya karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu’nun annesine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı “Huysuz ve tatlı”

Performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Özellikle ailesi merak edilen Berberoğlu'nun annesini görenler ise hayran kaldı.

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu’nun annesine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı “Huysuz ve tatlı”

Genç oyuncunun annesi, güzelliğiyle dikkat çekerken kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Şebnem Gürdem için "Güzellik genetik", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı.

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu’nun annesine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı “Huysuz ve tatlı”

Öte yandan Bebergoğlu'nun bir paylaşımında annesi için kullandığı "Huysuz ve tatlı Şebo'm" ifadeleri de dikkat çekti.

Üç Kız Kardeş’in Derya’sı Melisa Berberoğlu’nun annesine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı “Huysuz ve tatlı”

İşte Melisa Berberoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

SON DAKİKA