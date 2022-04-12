Üç Kız Kardeş'in Derya'sı Melisa Berberoğlu'nun annesine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı “Huysuz ve tatlı”
Üç Kız Kardeş'in Derya'sı Melisa Berberoğlu'nun annesine bakın! Kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya ve Almila Ada gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Derya karakterinin canlandıran ünlü oyuncu Melisa Berberoğlu, annesi Şebnem Gürdem ile gündeme geldi. Genç oyuncunun annesi, güzelliğiyle dikkat çekerken kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Gürdem için "Güzellik genetik", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. Öte yandan Bebergoğlu'nun bir paylaşımında annesi için kullandığı "Huysuz ve tatlı" ifadeleri de dikkat çekti. İşte Melisa Berberoğlu'nun güzeller güzeli annesi...
12.04.2022 20:20 - Son Güncelleme: 12.04.2022 20:20
Son olarak Kırmızı Oda'da rol alan genç oyuncu Melisa Berberoğlu, bu akşam bir kez daha Üç Kız Kardeş dizisinde Derya karakteriyle izleyici karşısına çıktı.