Üç Kız Kardeş’in acımasız Rüçhan’ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Güldür Güldür’ün yıldızıyla...
Kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Somer'in annesi Rüçhan'ı canlandıran ünlü oyuncu Veda Yurtsever, yayınlanan sezon finalinin ardından gündem oldu. İnternet kullanıcıları da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. 1969 yılında Bingöl'de dünyaya gelen oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Alev Alev, Krıgın Çiçekler, Babil, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarda rol alan Yurtsever'in eski eşinin Güldür Güldür'ün yıldız oyuncusu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Veda Yurtsever'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi kimmiş...
14.06.2022 22:00 - Son Güncelleme: 14.06.2022 22:00
İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" dizisi sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Somer'in annesi Rüçhan'ı canlandıran ünlü oyuncu Veda Yurtsever ise kısa sürede gündem oldu.