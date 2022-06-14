Üç Kız Kardeş’in acımasız Rüçhan’ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Güldür Güldür’ün yıldızıyla...

VEDA YURTSEVER KİMDİR?

İnternet kullanıcıları da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Eskişehir Devlet Konservatuvarı mezun olan ve Ankara Sanat Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda oynayan Yurtsever'in özellikle ailesi merak edildi.