Üç kız annesini canlandıran İclal Aydın’ın siz bir de gerçek kızına bakın! Son hali büyüledi! Görenin nutku tutuldu
Kadrosunda Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu Reha Özcan ve Veda Yurtsever'in yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterini canlandıran İclal Aydın'ın hayatı, yeni sezon için geri sayımın başlamasıyla merak konusu oldu. Kendi kitabından uyarlanan dizide üç kız annesini canlandıran Aydın'ın özellikle kızı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun kızını görenlerin ise nutku tutuldu. İşte İclal Aydın'ın güzeller güzeli kızı...
12.09.2022 17:58 - Son Güncelleme: 12.09.2022 17:58
İclal Aydın'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezon için hazırlıklara devam ederken oyuncularının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özellikle kadrosunda Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu Reha Özcan ve Veda Yurtsever'in yer aldığı dizide Nesrin karakterini canlandıran İclal Aydın'ın hayatı merak konusu oldu.
Aydın hakkında araştırma yapanlar, en çok ünlü oyuncunun kızını merak edip "İclal Aydın'ın kızı kim?" sorusunun yanıtını arattı.