Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in torununa bakın! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kızı babasının kopyası! “Hık demiş burnundan düşmüş”

Kadrosunda Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Hakkı Kıvanç'ın yer aldığı Üç Kağıtçı filminde Satılmış Ağa karakterini canlandıran merhum sanatçı Ali Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şener Şen ve İnci Şen'in babası olan Ali Şen'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Yeşilçam yıldızının torununu görenler ise şaşıp kaldı. Bengü ile babası Şener Şen'in benzerliği ağızları açık bıraktı. Baba-kız için "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumu yapıldı. İşte Şener Şen'in gözlerden uzak büyüttüğü biricik kızı...