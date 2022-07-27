Üç Kağıtçı’nın Sabri Efendi’si Nizam Ergüden’in memleketi merak edildi! Aslen nereli olduğunu duyan inanamadı! Meğer Kemal Sunal’ın...
Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, kadrosunda; Kemal Sunal, Ülkü Özen, Ali Şen gibi isimler yer aldığı Üç Kağıtçı filmi, televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Yaşanan tesadüfler sonucu adı ermişe çıkan bir adamın hikayesini anlatan filmde Sabri Efendi'yi canlandıran merhum sanatçı Nizam Ergüden ise gündem oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Ergüden'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ergüden'in özellikle memleketi merak edilerek "Nizam Ergüden aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşilçam'ın güler yüzlü oyuncusu Nizam Ergüden'in memleketi...
27.07.2022 20:59 - Son Güncelleme: 27.07.2022 20:59
Başrolünü Kemal Sunal'ın üstlendiği Üç Kağıtçı filminde Sabri Efendi karakterini canlandıran Nizam Ergüden'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
NİZAM ERGÜDEN KİMDİR?
Oyunculuğunun yanı sıra sevimliliği ile Yeşilçam'ın unutulmayacak yüzlerinden biri olan Nizam Ergüden'in sanat hayatı On Korkusuz Adam filmi ile başladı.
Bakımını yaptığı bir arap atının çifteleri sonucu hayatı kaybeden Nizam Ergüden, 21 Nisan 1991 tarihinde İzmir'de vefat etti.