Üç Kağıtçı’nın Sabri Efendi’si Nizam Ergüden bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Kemal Sunal’ın rol arkadaşının memleketi...
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği 1981 yapımı Üç Kağıtçı filmi bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlandı. Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Ali Şen ve Reha Yurdakul'un rol aldığı filmde Sabri Amca karakterini canlandıran merhum sanatçı Nizam Ergüden'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Sevimliliği ve başarılı oyunculuğuyla Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Nizam Ergüden'in özellikle memleketi merak edildi. 1991 yılında vefat eden oyuncu hakkında araştırma yapanlar en çok "Nizam Ergüden aslen nerelidir?" sorusunun yanıtını arattı. İşte oyunculuğa "On Korkusuz Adam" filmi ile başlayan Nizam Ergüden'in memleketi...
12.06.2022 20:33 - Son Güncelleme: 12.06.2022 20:33
ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?
1981 yılında İstanbul Zekeriyaköy'de çekilen Üç Kağıtçı filmi, bir kez daha televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu.
NİZAM ERGÜDEN KİMDİR?
Kemal Sunal, Ülkü Özen, Turgut Özatay, Ali Şen ve Reha Yurdakul'un rol aldığı filmde Sabri Amca karakterini canlandıran merhum sanatçı Nizam Ergüden'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
1918 yılında dünyaya gelen Nizam Ergüden, oyunculuğa On Korkusuz Adam filmi ile başladı ve sinemaya birçok dalda hizmet verdi.
Banker Bilo filmindeki kaçakçı tiplemesi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu, Üç Kağıtçı'da canlandırdığı Sabri Efendi karakteriyle de büyük beğeni topladı.