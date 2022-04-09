Üç çocuk annesi Bergüzar Korel’in tatil pozunu gören inanamadı! Halit Ergenç’in biricik eşi "benim zekasızlığım" deyip herkesi şoke etti
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel'in tatil pozunu gören inanamadı! Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten üç çocuk dünyaya getiren Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Korel, bir arkadaşının doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Korel'in en son yayınladığı fotoğraf ve altına düştüğü not ise takipçilerini şaşırttı. Leopar desenli bikinisiyle tatil pozunu yayınlayan Korel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Korel için "Sıfır ego", "Özgüvenine hayran kaldık" yorumları yapıldı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
09.04.2022 19:44 - Son Güncelleme: 09.04.2022 19:44
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Ali, Han, Leyla adlarında üç çocuk dünyaya getirmişti.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Bergüzar Korel, son günlerde özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.