Üç çocuk annesi Bergüzar Korel'den bebeğiyle tatil pozu geldi! Halit Ergenç’in biricik eşi ve kızına bakın sosyal medyayı salladılar
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel'den bebeğiyle tatil pozu geldi! Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel, oğlu Ali'yi 2010'da kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. 2020'de de Han'ı dünyaya getiren Korel, kısa bir süre önce ise Leyla'yı kucağına alarak kız bebek sevinci yaşamıştı. 3 Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel (39), minik bebeğiyle yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Londra olan Bergüzar Korel, kızı Leyla ile ilk tatilinden bir paylaşımda bulundu ve sosyal medyaya damga vurdu. İşte anne-kızın ilk tatilinden o kare...
10.01.2022 18:38
- Son Güncelleme: 10.01.2022 18:38
Oyuncu çift Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2010'da Ali'yi, 2020 yılında ise Han'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çift geçen aylarda ise oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebek sevinci yaşamıştı.
Londra olan Bergüzar Korel, kızı Leyla ile ilk tatilinden bir paylaşımda bulundu. Kızı ile bir kafede objektif karşısına geçen Korel, kısa sürede gündem oldu.