Üç çocuk annesi Bergüzar Korel önce Han sonra Leyla'yla paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşi doğal güzelliğiyle ortalığı yıktı geçti
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel önce Han sonra Leyla'yla paylaştı! Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Halit Ergenç ile evliliklerinde 12 yılı geride bırakan oyuncu Bergüzar Korel, oğlu Ali'yi 2010'da kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. 2020 yılında da ikinci çocuğu Han'ı dünyaya getiren Korel, geçen Kasım ayında Leyla'yı kucağına alarak kız bebek sevinci yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, doğum öncesi ve sonrası yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti. Korel dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi ve oğlu Han ile kızı Leyla'yla verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Sıfır makyaj kamera karşısına geçen oyuncunun doğal hali ise takipçilerinden tam not aldı. İşte Bergüzar Korel'in o pozları...
15.01.2022 00:42
- Son Güncelleme: 15.01.2022 00:42
Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, 2010'da ilk çocukları Ali'yi kucaklarına almışlardı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Bergüzar Korel ise doğum öncesi ve sonrası yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti.