Üç çocuk annesi Bergüzar Korel karnı burnunda paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşi ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı
Birlikte rol aldıkları dizide başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında nikah masasına oturarak ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, 2020'de Han'ı 2021'de ise kızları Leyla'ya kavuştu. Hem hamilelik süreçlerinde hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Bergüzar Korel, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, siyah mayosuyla verdiği karnı burnunda pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
03.07.2022 22:16 - Son Güncelleme: 03.07.2022 22:16
2009 yılında oyuncu Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, hem hamilelik süreçlerinde hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.