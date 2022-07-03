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Haberler Magazin Üç çocuk annesi Bergüzar Korel karnı burnunda paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşi ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Üç çocuk annesi Bergüzar Korel karnı burnunda paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşi ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Birlikte rol aldıkları dizide başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında nikah masasına oturarak ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, 2020'de Han'ı 2021'de ise kızları Leyla'ya kavuştu. Hem hamilelik süreçlerinde hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Bergüzar Korel, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, siyah mayosuyla verdiği karnı burnunda pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

03.07.2022 22:16 - Son Güncelleme: 03.07.2022 22:16
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel karnı burnunda paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşi ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

2009 yılında oyuncu Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

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Üç çocuk annesi Bergüzar Korel karnı burnunda paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşi ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Ergeç ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan Korel, 2020'de Han'ı 2021'de ise kızları Leyla'ya kavuştu.

Üç çocuk annesi Bergüzar Korel karnı burnunda paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşi ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Üç çocuk annesi Bergüzar Korel, hem hamilelik süreçlerinde hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.

Üç çocuk annesi Bergüzar Korel karnı burnunda paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşi ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Üç çocuk annesi Bergüzar Korel karnı burnunda paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşi ortalığı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Korel, Leyla'ya hamileyken verdiği karnı burnunda bir pozu bir kez daha takipçilerinin beğenisine sundu.

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