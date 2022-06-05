Üç çocuk annesi Bergüzar Korel ev hallerini yayınladı! Eşini ısıran Halit Ergenç herkesi şoke etti! O anlar sosyal medyayı salladı
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel ev hallerini yayınladı! 12 yıl önce nikah masasına oturan ve bu evliliklerini üç çocukla taçlandıran oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ev halleri sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, eşi ile koltukta sere serpe uzanarak sohbet ettiği keyifli anları kayıt altına alarak Instagram'da paylaştı. Söz konusu paylaşımda eşini ısırmaya çalışan Halit Ergenç görenleri şaşkına çevirirken sıfır makyaj kamera karşısına çıkan Korel hem eşine verdiği tepkiyle hem de güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
05.06.2022 00:44 - Son Güncelleme: 05.06.2022 00:58
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı.
Mutlu evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Üç çocuk annesi Korel, eşi ile koltukta sere serpe uzanarak sohbet ettiği keyifli anları kayıt altına alarak Instagram'da paylaştı.