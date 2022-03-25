Üç çocuk annesi Bergüzar Korel 12 yıllık eşi Halit Ergenç’le sarmaş dolaş paylaştı ortalık yıkıldı! Esra Erol’dan yorum gecikmedi
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel 12 yıllık eşi Halit Ergenç'le sarmaş dolaş paylaştı, ortalık yıkıldı! 2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı olmuştu. Oyuncu çiftten Bergüzar Korel, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyada eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü es geçmeyen Korel, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, eşit Halit Ergenç ile 2019 yılına ait karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Denizde poz veren ünlü çifte ilk yorum ise Esra Erol'dan geldi. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
25.03.2022 01:15 - Son Güncelleme: 25.03.2022 01:15
Bergüzar Korel, 2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç çocuk dünyaya getirmişti.
Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.
Ünlü oyuncu, eşit Halit Ergenç ile 2019 yılına ait karelerini 'tbt' etiketi ile takipçilerinin beğenisine sundu.