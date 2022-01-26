Üç çocuk annesi Bergüzar Korel 12 yıllık eşi Halit Ergenç’le aşka geldi! Çok konuşulan pozlara ilk yorum Esra Erol’un eşinden!
Üç çocuk annesi Bergüzar Korel 12 yıllık eşi Halit Ergenç'le aşka geldi! Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 nikah masasına oturan Bergüzar Korel, bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç çocuk dünyaya getirmişti. Son günlerde ailesi ile birlikte Londra'ya taşındığı konuşulan ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Eşi Halit Ergenç ile Londra sokaklarında verdiği verdiği romantik pozları sosyal medya hesabında yayınlayan Korel'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Bergüzar Korel'e ilk yorum ise sıkı dostu Esra Erol'un eşi Ali Özbir'den geldi. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in çok konuşulan romantik pozları...
26.01.2022 20:55
- Son Güncelleme: 26.01.2022 20:55
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında mutluluğa "Evet" diyen Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti son olarak aldıkları yeni kararla gündeme gelmişti.
BERGÜZAR'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM
Ünlü çift şimdi ise Bergüzar Korel'in sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, eşi ile Londra sokaklarında verdiği romantik pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.