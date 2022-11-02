Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün gözünden sakındığı 8 yıllık sevgilisine bakın! Gören dilini ısırdı! Meğer o da kendi gibi fenomenmiş...
Ebru Şahin ile başrolünde yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Hercai'yle yıldızı parlayan Akın Akınözü, yeni projesi Tuzak'la izleyici karşısına çıktı. Bensu Soral, Emir Benderlioğlu, Talat Bulut ve Yağız Can Konyalı gibi isimlerin yer aldığı dizide Umut karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen Akınözü'nün 8 yıllık sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. İşte Akın Akınözü'nün sosyal medyada fenomen haline gelen sevgilisi...
02.11.2022 23:11 - Son Güncelleme: 02.11.2022 23:11
Tuzak filminde Umut karakterini canlandıran Akın Akınözü'nün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem, Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda da rol alan Akınözü, kariyerindeki asıl sıçrayışı Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle yaşadı.