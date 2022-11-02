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Haberler Magazin Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün gözünden sakındığı 8 yıllık sevgilisine bakın! Gören dilini ısırdı! Meğer o da kendi gibi fenomenmiş...

Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün gözünden sakındığı 8 yıllık sevgilisine bakın! Gören dilini ısırdı! Meğer o da kendi gibi fenomenmiş...

Ebru Şahin ile başrolünde yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Hercai'yle yıldızı parlayan Akın Akınözü, yeni projesi Tuzak'la izleyici karşısına çıktı. Bensu Soral, Emir Benderlioğlu, Talat Bulut ve Yağız Can Konyalı gibi isimlerin yer aldığı dizide Umut karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen Akınözü'nün 8 yıllık sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. İşte Akın Akınözü'nün sosyal medyada fenomen haline gelen sevgilisi...

02.11.2022 23:11 - Son Güncelleme: 02.11.2022 23:11
Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün gözünden sakındığı 8 yıllık sevgilisine bakın! Gören dilini ısırdı! Meğer o da kendi gibi fenomenmiş...

Tuzak filminde Umut karakterini canlandıran Akın Akınözü'nün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün gözünden sakındığı 8 yıllık sevgilisine bakın! Gören dilini ısırdı! Meğer o da kendi gibi fenomenmiş...

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?
1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Akın Akınözü, Üniversite hayatını bitirdikten sonra oyunculuğa yöneldi.

Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün gözünden sakındığı 8 yıllık sevgilisine bakın! Gören dilini ısırdı! Meğer o da kendi gibi fenomenmiş...

Oyunculuk eğitimleri de alan Akınözü, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi.

Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün gözünden sakındığı 8 yıllık sevgilisine bakın! Gören dilini ısırdı! Meğer o da kendi gibi fenomenmiş...

Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem, Payitaht Abdülhamid gibi yapımlarda da rol alan Akınözü, kariyerindeki asıl sıçrayışı Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle yaşadı.

Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün gözünden sakındığı 8 yıllık sevgilisine bakın! Gören dilini ısırdı! Meğer o da kendi gibi fenomenmiş...

Şimdilerde Tuzak dizisinde Umut karakterini canlandıran oyuncunun özel hayatı merak edildi.

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