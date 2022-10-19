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Haberler Magazin Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün annesi bakın kim! Duyan inanamadı! Bensu Soral’ın partneri meğer o ünlü oyuncunun oğluymuş...

Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün annesi bakın kim! Duyan inanamadı! Bensu Soral’ın partneri meğer o ünlü oyuncunun oğluymuş...

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Akın Akınözü'nün yeni adresi Tuzak oldu. Bensu Soral ile başrolü paylaştığı dizide Umut karakterini canlandıran oyuncu, ilk bölümün yayınlanmadı üzerine ise gündeme geldi. Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan Akın Akınözü'nün ünlü oyuncunun oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Akın Akınözü'nün kendisinden de ünlü olan annesi kimmiş...

19.10.2022 20:25 - Son Güncelleme: 19.10.2022 20:25
Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün annesi bakın kim! Duyan inanamadı! Bensu Soral’ın partneri meğer o ünlü oyuncunun oğluymuş...

Akın Akınözü, başrolünü Ebru Şahin ile üstlendiği Hercai dizisi ile adını geniş kitlelere duyurdu.

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Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün annesi bakın kim! Duyan inanamadı! Bensu Soral’ın partneri meğer o ünlü oyuncunun oğluymuş...

Daha sonra Kaderimin Oyunu'yla izleyici ile buluşan Akınözü'nün yeni adresi Tuzak oldu.

Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün annesi bakın kim! Duyan inanamadı! Bensu Soral’ın partneri meğer o ünlü oyuncunun oğluymuş...

Bensu Soral ile başrolü paylaştığı dizide Umut karakterini canlandıran oyuncu, ilk bölümün yayınlanmadı üzerine ise gündeme geldi.

Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün annesi bakın kim! Duyan inanamadı! Bensu Soral’ın partneri meğer o ünlü oyuncunun oğluymuş...

Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan Akın Akınözü'nün ünlü oyuncunun oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tuzak’ın Umut’u Akın Akınözü’nün annesi bakın kim! Duyan inanamadı! Bensu Soral’ın partneri meğer o ünlü oyuncunun oğluymuş...

İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

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