Tuzak’ın Luna'sı İlayda Çevik’in sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Bakın hangi oyuncuyla birlikte! Meğer Maraşlı'nın yıldızıyla...
Başrollerinde Bensu Soral ile Akın Akınözü'nün yer aldığı Tuzak dizisinde Luna karakterini canlandıran İlayda Çevik'in hayatı merak konusu oldu. Çevik hakkında özellikle "İlayda Çevik'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Çevik'in ünlü oyuncuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte İlayda Çevik'in Maraşlı, Asi, Hatırla Sevgili gibi dizilerde rol alan oyuncu sevgilisi...
27.10.2022 01:39 - Son Güncelleme: 27.10.2022 01:39
Tuzak'ta canlandırdığı Luna karakteriyle izleyici karşısına çıkan İlayda Çevik, son bölümün ardından gündem oldu.