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Tuvana Türkay'ın annesinden Erdem Özün aşkına onay çıkmadı! Tuvana Türkay'ın annesi sevgilisini istemiyor...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de sık sık gündeme gelen Tuvana Türkay, aşk orucunu bozdu. Bir süredir birlikteliği olduğu iddia edilen Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin Erdem Özün olduğu ortaya çıktı. Futbolcu Alper Potuk ile evlenecekleri beklenirken gelen ayrılık kararı sonrası adı kendisinden yaşça büyük Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı iddia edilen 30 yaşındaki Tuvana Türkay'ın sevgilisi Erdem Özün, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı kaldırması ile dikkat çekti. Magazin gündeminde yer alan haberler sonrasında Tuvana Türkay'ın annesinden yeni ilişkisine onay çıkmadı.

19.10.2020 11:54 - Son Güncelleme: 19.10.2020 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





