Haberler Galeri Magazin Tuvana Türkay'ın annesinden Erdem Özün aşkına onay çıkmadı! Tuvana Türkay'ın annesi sevgilisini istemiyor...

Tuvana Türkay'ın annesinden Erdem Özün aşkına onay çıkmadı! Tuvana Türkay'ın annesi sevgilisini istemiyor...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de sık sık gündeme gelen Tuvana Türkay, aşk orucunu bozdu. Bir süredir birlikteliği olduğu iddia edilen Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin Erdem Özün olduğu ortaya çıktı. Futbolcu Alper Potuk ile evlenecekleri beklenirken gelen ayrılık kararı sonrası adı kendisinden yaşça büyük Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı iddia edilen 30 yaşındaki Tuvana Türkay'ın sevgilisi Erdem Özün, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı kaldırması ile dikkat çekti. Magazin gündeminde yer alan haberler sonrasında Tuvana Türkay'ın annesinden yeni ilişkisine onay çıkmadı.

19.10.2020 11:54 - Son Güncelleme: 19.10.2020 11:54
Tuvana Türkay'ın annesinden Erdem Özün aşkına onay çıkmadı! Tuvana Türkay'ın annesi sevgilisini istemiyor...

Futbolcu Alper Potuk'la ilişkisi sürpriz bir şekilde sona eren oyuncu Tuvana Türkay, aşk orucunu bozdu, gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptırdı. Hatta 30 yaşındaki Türkay, geçtiğimiz günlerde Londra'da yaşayan sevgilisinin yanına gitti. Erdem Özün, Türkay ile Londra'da çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ancak kısa bir süre sonra sildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuvana Türkay'ın annesinden Erdem Özün aşkına onay çıkmadı! Tuvana Türkay'ın annesi sevgilisini istemiyor...

Dikkat çeken bu hamle le ortaya çıkan aşka anneden engel geldi. Ancak Tuvana Türkay'ın iş insanı Erdem Özün'le ilişkisi hakkında ilginç bir dedikodu ortaya atıldı.

Tuvana Türkay'ın annesinden Erdem Özün aşkına onay çıkmadı! Tuvana Türkay'ın annesi sevgilisini istemiyor...

Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncunun; sevgilisini annesiyle tanıştırmak istediği, ancak anne Armağan Türkay'ın hem kızının özel hayatıyla gündemde olmasından rahatsızlık duyduğu hem de onun bu yeni ilişkisine sıcak bakmadığı için "hayır" yanıtını verdiği iddia edildi.

Tuvana Türkay'ın annesinden Erdem Özün aşkına onay çıkmadı! Tuvana Türkay'ın annesi sevgilisini istemiyor...

Tuvana Türkay ile Erdem Özün, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. İşte Erdem Özün ilişkisini onaylamayan Tuvana Türkay'ın annesi ve ünlülerin aileleri...

Tuvana Türkay'ın annesinden Erdem Özün aşkına onay çıkmadı! Tuvana Türkay'ın annesi sevgilisini istemiyor...

BİRAN DAMLA YILMAZ VE ANNESİ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Masterchef Somer Sivrioğlu gözlerden uzak tutuyor! 'Soğanın kabuğunun soyulmasını yeni öğrendi' dediği oğlu ve kızı...
Masterchef Somer Sivrioğlu gözlerden uzak tutuyor! 'Soğanın kabuğunun soyulmasını yeni öğrendi' dediği oğlu ve kızı...