Tuvana Türkay'dan çok konuşulacak paylaşım! Tuvana Türkay kimdir?

Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk ile 3. kez ayrıldı. Aşk hayatıyla gündeme gelen Tuvana Türkay sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden. Sporla çok içli dışlı olan ve dalış yapmaktan da büyük keyif alan Türkay, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Vücudunun ne kadar esnek olduğunu gösteren bir kare paylaşan Tuvana Turkay, bacaklarını dümdüz bir şekilde iki yana açtığı karesiyle çok konuşuldu...

21.07.2019 12:05 - Son Güncelleme: 21.07.2019 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





