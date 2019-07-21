Tuvana Türkay'dan çok konuşulacak paylaşım! Tuvana Türkay kimdir?
Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk ile 3. kez ayrıldı. Aşk hayatıyla gündeme gelen Tuvana Türkay sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden. Sporla çok içli dışlı olan ve dalış yapmaktan da büyük keyif alan Türkay, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Vücudunun ne kadar esnek olduğunu gösteren bir kare paylaşan Tuvana Turkay, bacaklarını dümdüz bir şekilde iki yana açtığı karesiyle çok konuşuldu...
Yeni dönemin başarılı isimlerinden Tuvana Türkay sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden. Sporla çok içli dışlı olan ve dalış yapmaktan da büyük keyif alan Türkay, geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Vücudunun ne kadar esnek olduğunu gösteren bir kare paylaşan Tuvana Turkay, bacaklarını dümdüz bir şekilde iki yana açtığı karesini '4. Köprü' notuyla paylaştı. Türkay'ın bu esprili paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
TUVANA TÜRKAY KİMDİR?
1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.