Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin bitmek bilmeyen romantizmi! Önce öpmelere doyamadı sonra da elini bir türlü bırakmadı
Geçtiğimiz ay Tuvana Türkay ve iş insanı İzzet Antebi Yeniköy'de bir mekanda görüntülenmişti. Aşklarını gözler önünde yaşamayı tercih eden çift tatilin tadını çıkarıyor. Bu yazın en çok konuşulan aşıklarından olan ikili, yaklaşık bir aydır bulundukları Bodrum'da, bu kez Yalıkavak'ta bir beach'te denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. İşte o görüntüler.
03.08.2022 09:32 - Son Güncelleme: 03.08.2022 09:32
Geçtiğimiz günlerde Cennet Koyu'nda romantizmin doruklarına çıkan iş insanı İzzet Antebi ile kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay (31), tatile doymak bilmiyor.
2021 yılında iki çocuğunun annesi Didem Sarı ile olan 12 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak noktalayan İzzet Antebi'nin birkaç ay önce oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Mart ayında aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz ay kaçmaya son vererek Bodrum'da el ele poz veren sevgililer oyuncu Tuvana Türkay ve iş insanı İzzet Antebi, Yeniköy'de bulunan bir mekanında Antebi'nin kızı Mila ile yemek yemişti.
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin aşkları zirvede, kelimenin tam anlamıyla doludizgin devam ediyor.