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Haberler Magazin Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin bitmek bilmeyen romantizmi! Önce öpmelere doyamadı sonra da elini bir türlü bırakmadı

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin bitmek bilmeyen romantizmi! Önce öpmelere doyamadı sonra da elini bir türlü bırakmadı

Geçtiğimiz ay Tuvana Türkay ve iş insanı İzzet Antebi Yeniköy'de bir mekanda görüntülenmişti. Aşklarını gözler önünde yaşamayı tercih eden çift tatilin tadını çıkarıyor. Bu yazın en çok konuşulan aşıklarından olan ikili, yaklaşık bir aydır bulundukları Bodrum'da, bu kez Yalıkavak'ta bir beach'te denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. İşte o görüntüler.

03.08.2022 09:32 - Son Güncelleme: 03.08.2022 09:32
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi’nin bitmek bilmeyen romantizmi! Önce öpmelere doyamadı sonra da elini bir türlü bırakmadı

Geçtiğimiz günlerde Cennet Koyu'nda romantizmin doruklarına çıkan iş insanı İzzet Antebi ile kendisinden 14 yaş küçük oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay (31), tatile doymak bilmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi’nin bitmek bilmeyen romantizmi! Önce öpmelere doyamadı sonra da elini bir türlü bırakmadı

2021 yılında iki çocuğunun annesi Didem Sarı ile olan 12 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak noktalayan İzzet Antebi'nin birkaç ay önce oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi’nin bitmek bilmeyen romantizmi! Önce öpmelere doyamadı sonra da elini bir türlü bırakmadı

Mart ayında aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz ay kaçmaya son vererek Bodrum'da el ele poz veren sevgililer oyuncu Tuvana Türkay ve iş insanı İzzet Antebi, Yeniköy'de bulunan bir mekanında Antebi'nin kızı Mila ile yemek yemişti.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi’nin bitmek bilmeyen romantizmi! Önce öpmelere doyamadı sonra da elini bir türlü bırakmadı

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin aşkları zirvede, kelimenin tam anlamıyla doludizgin devam ediyor.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi’nin bitmek bilmeyen romantizmi! Önce öpmelere doyamadı sonra da elini bir türlü bırakmadı

CENNET KOYU'NDA ROMANTİK ANLAR

Tuvana Türkay-İzzet Antebi çifti, geçtiğimiz günlerde Bodrum Cennet Koyu'ndaki lüks botta görüntülendi.

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