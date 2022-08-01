Tuvana Türkay ile İzzet Antebi denizin ortasında romantizmin doruklarında! Aşka geldiler Cennet Koyu'nda kameralara fena yakalandılar
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi denizin ortasında romantizmin doruklarında! Bodrum Cennet Koyu'nda aşka gelen ikili kameralara fena yakalandı. Geçtiğimiz ay Tuvana Türkay ve iş insanı İzzet Antebi Yeniköy'de bir mekanda görüntülenmişti. İzzet Antebi, Didem Sarı ile evliliğiden dünyaya gelen kızı Mila'yı sevgilisi ile tanıştırmıştı...
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi denizin ortasında romantizmin doruklarında! Aşka geldiler, Cennet Koyu'nda kameralara fena yakalandılar...
2021 yılında iki çocuğunun annesi Didem Sarı ile olan 12 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak noktalayan İzzet Antebi'nin birkaç ay önce oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Mart ayında aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz ay kaçmaya son vererek Bodrum'da el ele poz veren sevgililer oyuncu Tuvana Türkay ve iş insanı İzzet Antebi, Yeniköy'de bulunan bir mekanında Antebi'nin kızı Mila ile yemek yemişti.
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin aşkları zirvede, kelimenin tam anlamıyla doludizgin devam ediyor.
BOTLA KOYDALAR
Hafta sonunu Bodrum'da geçiren İzzet Antebi ile Tuvana Türkay önceki gün botla Cennet Koyu'na gelip demir attı.