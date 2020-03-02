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Tuvana Türkay da estetik harikası çıktı! Tuvana Türkay burnundan, çenesine...

Son dönemin en gözde dizi yıldızlarından biri Tuvana Türkay... 29 yaşındaki Tuvana Türkay, özellikle sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak oynadığı filmin galasına yaptığı gafla sosyal medyanın gündemine düşen Tuvana Türkay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları herkesi şaşkına çeviriyor. Ciddi miktarda estetik yaptıran Tuvana Türkay büyük ve iyi bir değişim geçirerek, kendini baştan yaratmış. Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Tuvana Türkay olmak üzere ünlü yıldızların estetikli ve estetiksiz halleri...

02.03.2020 15:28 - Son Güncelleme: 02.03.2020 15:28
Tuvana Türkay da estetik harikası çıktı! Tuvana Türkay burnundan, çenesine...

Son dönemin popüler oyuncularından biri olan Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Tuvana Türkay olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

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Tuvana Türkay da estetik harikası çıktı! Tuvana Türkay burnundan, çenesine...

DEREN TALU

Tuvana Türkay da estetik harikası çıktı! Tuvana Türkay burnundan, çenesine...
Tuvana Türkay da estetik harikası çıktı! Tuvana Türkay burnundan, çenesine...
Tuvana Türkay da estetik harikası çıktı! Tuvana Türkay burnundan, çenesine...

DERİN TALU

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