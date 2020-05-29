Tuvana Türkay da estetik harikası çıktı! Güzeller güzeli Tuvana'nın o halini görenler inanamadı
Son dönemin popüler oyuncularından biri olan Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Tuvana Türkay olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri. 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. İşte Tuvan Türkay'ın ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...
Son dönemin en gözde dizi yıldızlarından biri Tuvana Türkay... 29 yaşındaki Tuvana Türkay, özellikle sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak oynadığı filmin galasına yaptığı gafla sosyal medyanın gündemine düşen Tuvana Türkay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları herkesi şaşkına çeviriyor. Ciddi miktarda estetik yaptıran Tuvana Türkay büyük ve iyi bir değişim geçirerek, kendini baştan yaratmış. Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Tuvana Türkay olmak üzere ünlü yıldızların estetikli ve estetiksiz halleri...