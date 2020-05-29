Tuvana Türkay da estetik harikası çıktı! Güzeller güzeli Tuvana'nın o halini görenler inanamadı

Son dönemin en gözde dizi yıldızlarından biri Tuvana Türkay... 29 yaşındaki Tuvana Türkay, özellikle sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak oynadığı filmin galasına yaptığı gafla sosyal medyanın gündemine düşen Tuvana Türkay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları herkesi şaşkına çeviriyor. Ciddi miktarda estetik yaptıran Tuvana Türkay büyük ve iyi bir değişim geçirerek, kendini baştan yaratmış. Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Tuvana Türkay olmak üzere ünlü yıldızların estetikli ve estetiksiz halleri...