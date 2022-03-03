Türlü türlü entrika da tutmadı Kanal D gözünün yaşına bakmadan final verdi! Artık son düzlükte! 'Sadakatsiz' resmen çöküşünü imzaladı!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Sadakatsiz için yolun sonu göründü. Sadakatsiz dizisi geçtiğimiz aylardan bugüne kadar bakıldığında ilk sezonki başarıyı ne yazık ki elde edemiyor. Peş peşe bir çok dizinin ipinin çekilmesi gündemdeyken Kanal D'nin Sadakatsiz'i için de final çanları çaldı. Sezon başında güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken başta iyi bir ivme yakalasa da her geçen hafta ivmesini yitiren Sadakatsiz'de bir bir veda haberleri de gelmeye başladı. Sadakatsiz'de Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk, final haberini açıkladı. Son düzlüğe girdik, diyen Cindoruk sevenlerini üzdü. Gözler ise yayıncı kuruluş Kanal D'nin açıklayacağı resmi karara çevrildi. Peki, Sadakatsiz ne zaman final yapacak? İşte detaylar...