Türkücü Zara son halini paylaştı gören dilini ısırdı! Değişimi ağızları açık bıraktı güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu
Türkücü Zara son halini paylaştı gören dilini ısırdı! Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran ve adını sonradan değiştirip Neşe Zara Yılmaz yapan türkücü Zara, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Gelin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda da rol alarak oyunculuk alanında kendini gösteren ünlü şarkıcı, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 46 yaşındaki şarkıcı, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Zara'nın son hali beğeni toplarken yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu. İşte Zara'nın sosyal medyayı kasıp kavuran iddialı pozu ve son hali...
23.02.2022 23:56 - Son Güncelleme: 23.02.2022 23:56
1998 yılında "Avuntu" adlı ilk albümünü çıkaran Zara, güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.