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Haberler Magazin Türkücü Zara son halini paylaştı gören dilini ısırdı! Değişimi ağızları açık bıraktı güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Türkücü Zara son halini paylaştı gören dilini ısırdı! Değişimi ağızları açık bıraktı güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Türkücü Zara son halini paylaştı gören dilini ısırdı! Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran ve adını sonradan değiştirip Neşe Zara Yılmaz yapan türkücü Zara, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Gelin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda da rol alarak oyunculuk alanında kendini gösteren ünlü şarkıcı, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 46 yaşındaki şarkıcı, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Zara'nın son hali beğeni toplarken yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu. İşte Zara'nın sosyal medyayı kasıp kavuran iddialı pozu ve son hali...

23.02.2022 23:56 - Son Güncelleme: 23.02.2022 23:56
Türkücü Zara son halini paylaştı gören dilini ısırdı! Değişimi ağızları açık bıraktı güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

1998 yılında "Avuntu" adlı ilk albümünü çıkaran Zara, güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Türkücü Zara son halini paylaştı gören dilini ısırdı! Değişimi ağızları açık bıraktı güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Gelin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda da rol alarak oyunculuk alanında kendini gösteren ünlü şarkıcı, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Türkücü Zara son halini paylaştı gören dilini ısırdı! Değişimi ağızları açık bıraktı güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Ünlü türkücü şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabında son halini paylaşan Zara, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Türkücü Zara son halini paylaştı gören dilini ısırdı! Değişimi ağızları açık bıraktı güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Ünlü şarkıcının son hali binlerce beğeni alırken yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu.

Türkücü Zara son halini paylaştı gören dilini ısırdı! Değişimi ağızları açık bıraktı güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

İşte Zara başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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