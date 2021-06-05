Türkücü Ceylan'ı altına boğdular! Göğsünü gere gere paylaştı gerdanlık bakın hangi şarkıcının hediyesi çıktı
Türkücü Ceylan'ı altına boğdular! Göğsünü gere gere paylaştı… Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı Ceylan Avcı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonları ve imaj değişiklikleriyle sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü türkücü şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 'Halay' klibini çekimi için Mardin'e giden Ceylan, sosyal medya hesabında kendisine hediye edilen altınlarla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kendisine armağan edilen takıların gerçek olduğunu belirten Ceylan, "Gerdanlık Berdan Mardini'nin hediyesi" dedi. İşte Ceylan'ın o paylaşımı…
05.06.2021 23:19
- Son Güncelleme: 06.06.2021 17:31
Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan Ceylan Avcı, yeni klibi 'Halay' klibi için Mardin'e gitti. Güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla adından söz ettiren Ceylan'ı, klip çekiminde altına boğdular.
Kendisine armağan edilen takıların gerçek olduğunu söyleyen dile getiren Ceylan, altınlarla verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.
"Gerdanlık Berdan Mardini'nin hediyesi" diyen ünlü türkücünün paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.
Takipçileri, Ceylan'ın altınlarla verdiği poza "Sen her şeyin en güzeline layıksın", "Abla bu ne hal? Kuyumcuya dönmüşsün" yorumlarını yaptı.
Öte yandan geçirdiği estetik operasyonları ve imaj değişiklikleriyle sık sık adından söz ettiren Ceylan'ın eski hali tekrar gündeme geldi. İşte başta Ceylan olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…