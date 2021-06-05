Türkücü Ceylan'ı altına boğdular! Göğsünü gere gere paylaştı gerdanlık bakın hangi şarkıcının hediyesi çıktı

Türkücü Ceylan'ı altına boğdular! Göğsünü gere gere paylaştı… Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı Ceylan Avcı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonları ve imaj değişiklikleriyle sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü türkücü şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 'Halay' klibini çekimi için Mardin'e giden Ceylan, sosyal medya hesabında kendisine hediye edilen altınlarla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kendisine armağan edilen takıların gerçek olduğunu belirten Ceylan, "Gerdanlık Berdan Mardini'nin hediyesi" dedi. İşte Ceylan'ın o paylaşımı…

05.06.2021 23:19 - Son Güncelleme: 06.06.2021 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





