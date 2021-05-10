RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi! Son halini paylaştı görenler tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı

Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi! Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı Ceylan Avcı, saç rengini değiştirdi ve yeni imajını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündemden düşmeyen Ceylan, son haliyle sosyal medyayı sallarken takipçileri türkücüyü tanımakta zorlandı. Ancak Ceylan'ın yeni imajı internet kullanıcılarından tam not aldı. İşte Ceylan başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

10.05.2021 20:54 - Son Güncelleme: 10.05.2021 20:54
Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi! Son halini paylaştı görenler tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı olarak tanınan şarkıcı Ceylan, imaj değişiklikleriyle gündem olmaya devam ediyor. Ceylan, son olarak saç rengini değiştirdi ve yeni imajını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi! Son halini paylaştı görenler tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı

Ceylan son haliyle beğeni toplarken ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. İşte başta Ceylan olmak üzere ünlü isimlerin değişimleri…

Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi! Son halini paylaştı görenler tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı

Yonca Evcimik

Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi! Son halini paylaştı görenler tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı
Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi! Son halini paylaştı görenler tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı