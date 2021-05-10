Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi! Son halini paylaştı görenler tanıyamadı değişimi ağızları açık bıraktı

Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi! Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı Ceylan Avcı, saç rengini değiştirdi ve yeni imajını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündemden düşmeyen Ceylan, son haliyle sosyal medyayı sallarken takipçileri türkücüyü tanımakta zorlandı. Ancak Ceylan'ın yeni imajı internet kullanıcılarından tam not aldı. İşte Ceylan başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

10.05.2021 20:54 - Son Güncelleme: 10.05.2021 20:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





