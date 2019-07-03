Türkiye'nin Kim Kardashian'ı Gizem Şahin Kosova'da taç giydi
Miss Freedom of The World 2019, Kosova'nın Prizren şehrinde yapıldı. 30 ülkeden güzellerin boy gösterdiği yarışmada, Türk kızı Gizem Şahin birinci oldu. Şahin, ünlü internet fenomeni Kim Kardashian'a olan benzerliği ile de dikkat çekti.
03.07.2019 11:39
- Son Güncelleme: 03.07.2019 12:00
Kosova ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Miss Freedom Of The World 2019' güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsilen katılan Gizem Şahin birinci seçildi. Gizem Şahin "yerli Kim Kardashian" olarak tanınıyor.
Dünyanın 23 farklı ülkesinden yarışmacının katıldığı 'Miss Freedom Of The World 2019' güzellik yarışmasında, Türkiye'yi temsil eden Gizem Şahin katıldı.
14 gün süren kampın ardından Kosova'nın Prizren şehrinde gerçekleşen Miss Freedom Of The World 2019 güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Gizem Şahin birinci seçilirken, Kosova'yı bağımsız olarak tanımayan Rusya ve Sırbistan güzelleri ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar.
'Türkiye'nin Kim Kardashian'ı ' olarak Kosova basınında yer alan Gizem Şahin, Türkiye'yi temsil etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söylemişti.
İkili birbirine benziyor mu karar sizin.