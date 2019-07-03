Türkiye'nin Kim Kardashian'ı Gizem Şahin Kosova'da taç giydi

Miss Freedom of The World 2019, Kosova'nın Prizren şehrinde yapıldı. 30 ülkeden güzellerin boy gösterdiği yarışmada, Türk kızı Gizem Şahin birinci oldu. Şahin, ünlü internet fenomeni Kim Kardashian'a olan benzerliği ile de dikkat çekti.

03.07.2019 11:39 - Son Güncelleme: 03.07.2019 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





