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Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular! 'Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!’

Aşkın Nur Yengi, pandemi sürecini Türkiye'nin çok iyi yönettiği yönünde açıklamaları sonrası linç lobisini devreye girdi. "Sık sık yurt dışına gittiğim için oralardaki sağlık sistemini de biliyorum. Türkiye dünyada bir numara" diyen Nur Yengi,'ye anında sosyal medyada nefret kustular.

09.09.2020 12:35 - Son Güncelleme: 09.09.2020 13:04
Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular! 'Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!’

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, pandemi sürecinde Türkiye'nin çok iyi yönetildiğine işaret ederek, "Sık sık yurt dışına gittiğim için oralardaki sağlık sistemini de biliyorum. Türkiye dünyada bir numara" dedi ve anında sosyal medyada linç yedi. Konuyla ilgili bir yazı kale alan Sabah yazarı Mevlüt Tezel, 'Aşkın Nur Yengi, haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!' dedi. İşte Mevlüt Tezel'in Aşkın Nur Yengi yazısı…

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Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular! 'Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!’

Özetle sevgili Aşkın Nur Yengi, haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin! Hiç üzülme, sosyal medyada yazılanları kale bile alma. Çünkü doğruları söyledin. Türkiye'deki sağlık sisteminin pandemi sürecinde nasıl başarılı olduğunu sadece gurbetçiler değil, yabancılar bile görüp söylüyor. BBC gibi dünyaca ünlü kanallar bile bu başarıyla ilgili özel haber dosyaları hazırladılar.

Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular! 'Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!’

Bu kitle özellikle Tuba'nın röportajlarını heyecanla bekliyor. Muhalif haber siteleri bile her pazartesi Günaydın'daki röportajdan alıntı yaparak tıklanma sayısını artırma telaşına giriyor. Onlara göre bu hükümetin yaptığı her şey yanlış!

Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular! 'Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!’

Bir sanatçı hükümetin doğru yaptığı bir işten bahsetti mi vay haline! Anında tüm nefretlerini o sanatçıya kusuyorlar. O sanatçıyı itibarsızlaştırmak için tweet atıyorlar ve bu yaptıklarına da muhalefet diyorlar iyi mi!

Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular! 'Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!’

Şaşırdık mı? Hayır. Özellikle Sabah okurları bu duruma hiç şaşırmamıştır. Çünkü Tuba'ya konuşup linç yemeyen kalmadı! Sosyal medyada 'Bu sabah kimi linç etsek?' diye güne başlayan bir kitle var.

Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular! 'Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!’
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