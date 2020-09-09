Türkiye'deki sağlık sistemini öven Aşkın Nur Yengi'ye nefret kustular! 'Haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!’
Aşkın Nur Yengi, pandemi sürecini Türkiye'nin çok iyi yönettiği yönünde açıklamaları sonrası linç lobisini devreye girdi. "Sık sık yurt dışına gittiğim için oralardaki sağlık sistemini de biliyorum. Türkiye dünyada bir numara" diyen Nur Yengi,'ye anında sosyal medyada nefret kustular.
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, pandemi sürecinde Türkiye'nin çok iyi yönetildiğine işaret ederek, "Sık sık yurt dışına gittiğim için oralardaki sağlık sistemini de biliyorum. Türkiye dünyada bir numara" dedi ve anında sosyal medyada linç yedi. Konuyla ilgili bir yazı kale alan Sabah yazarı Mevlüt Tezel, 'Aşkın Nur Yengi, haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin!' dedi. İşte Mevlüt Tezel'in Aşkın Nur Yengi yazısı…
Özetle sevgili Aşkın Nur Yengi, haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin! Hiç üzülme, sosyal medyada yazılanları kale bile alma. Çünkü doğruları söyledin. Türkiye'deki sağlık sisteminin pandemi sürecinde nasıl başarılı olduğunu sadece gurbetçiler değil, yabancılar bile görüp söylüyor. BBC gibi dünyaca ünlü kanallar bile bu başarıyla ilgili özel haber dosyaları hazırladılar.