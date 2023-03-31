Türkiye Güzeli'nden ilan-ı aşk! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerden yorum yağdı: "Çok yakışmışsınız"
Türkiye Güzeli'nden ilan-ı aşk! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerden Nursena Say'ın Instagram paylaşımına, "Çok yakışmışsınız" , "Biri güzel diğeri yakışıklı" yorumları yağdı. Geçtiğimiz eylül ayında Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say olmuş ancak yarışmada polemikler bir türlü bitmemişti.Türkiye Güzeli'nin açıklanmasından birkaç ay sonra da Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi ortaya çıkmıştı. 20 finalist arasından birinci gelen Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı ve duygularını dile getirdi.
31.03.2023 12:54 - Son Güncelleme: 31.03.2023 13:06
"ÇOK YAKIŞMIŞSINIZ"
Türkiye Güzeli'nden ilan-ı aşk! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerden yorum yağdı.
20 finalist podyumda yerini alırken; 24 yaşındaki Nursena Say birincilik tacını taktı. Aleyna Şirin ikinci, Selin Erberk Gurdikyan ise üçüncü oldu.