RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Türkiye Güzeli'nden ilan-ı aşk! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerden yorum yağdı: "Çok yakışmışsınız"

Türkiye Güzeli'nden ilan-ı aşk! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerden yorum yağdı: "Çok yakışmışsınız"

Türkiye Güzeli'nden ilan-ı aşk! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerden Nursena Say'ın Instagram paylaşımına, "Çok yakışmışsınız" , "Biri güzel diğeri yakışıklı" yorumları yağdı. Geçtiğimiz eylül ayında Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say olmuş ancak yarışmada polemikler bir türlü bitmemişti.Türkiye Güzeli'nin açıklanmasından birkaç ay sonra da Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi ortaya çıkmıştı. 20 finalist arasından birinci gelen Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı ve duygularını dile getirdi.

31.03.2023 12:54 - Son Güncelleme: 31.03.2023 13:06
Türkiye Güzeli’nden ilan-ı aşk! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerden yorum yağdı: Çok yakışmışsınız

"ÇOK YAKIŞMIŞSINIZ"

Türkiye Güzeli'nden ilan-ı aşk! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerden yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Güzeli’nden ilan-ı aşk! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerden yorum yağdı: Çok yakışmışsınız

Tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2022 birincisi geçtiğimiz aylarda belli oldu. Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022'nin sunuculuğunu Berfu Yenenler üstlendi.

Türkiye Güzeli’nden ilan-ı aşk! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerden yorum yağdı: Çok yakışmışsınız

20 finalist podyumda yerini alırken; 24 yaşındaki Nursena Say birincilik tacını taktı. Aleyna Şirin ikinci, Selin Erberk Gurdikyan ise üçüncü oldu.

Türkiye Güzeli’nden ilan-ı aşk! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerden yorum yağdı: Çok yakışmışsınız

Her anne gibi Türkiye eski güzellerinden Neşe Erberk de podyumda kızını görünce duygulandı ve derece almasının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı. Selin Erberk Gurdikyan'ın derece almasında, annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başladı.

Türkiye Güzeli’nden ilan-ı aşk! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlülerden yorum yağdı: Çok yakışmışsınız

Hatta ünlü popçu Demet Akalın da "Hira'yı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın" yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.

SON DAKİKA