Türkiye Güzeli seçilmişti... Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'dan itiraf: "Birinciliği hissetmiştim, güzellik algısını değiştireceğim"
Türkiye Güzeli seçilmişti... Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'dan itiraflar peş peşe geldi. Geçtiğimiz eylül ayında Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say olmuş ancak yarışmada polemikler bir türlü bitmemişti.Türkiye Güzeli'nin açıklanmasından birkaç ay sonra da Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesi ortaya çıkmıştı. 20 finalist arasından birinci gelen Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say verdiği bir röoportajda dikkat çeken açıklamalara iimza attı.
"BİRİNCİLİĞİ HİSSETMİŞTİM"
Türkiye Güzeli seçilmişti... Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'dan itiraflar peş peşe geldi.
İşte Sabah'ın haberine göre yarışma serüveni, katıldığı sosyal sorumluluk projeleri ve güzellik algısıyla ilgili düşüncelerini anlatan Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın açıklamaları...
Miss Turkey'e katılmaya nasıl karar verdiniz?
Aslında güzellik yarışmalarını hep takip ediyordum. Dünya güzellik yarışmalarına katılan kızlar da ilgi alanımdı. Onların nasıl çalışmalar yürüttüğüne bakıyordum. Ama önceliğim eğitimimi tamamlamaktı. Üniversitede mimarlık okudum.
Sonrasında iş hayatına da girdim. Bir süre çalıştım. Okul yıllarımda hobi olarak oyunculuk ve mankenlik yapıyordum.
Yapmak istediklerimi sırasıyla tamamlıyorum. Ülkemi iyi temsil edeceğimi düşündüm ve güzellik yarışmasına katılmaya karar verdim.
GÜZELLİK TAMAM, YA BAŞKA?
Güzellik yarışmaları her dönem eleştirilmiştir. Siz bu konuda ne diyeceksiniz?
Aslında Miss World'ün sloganı 'amacı olan güzellik'. Siz güzel seçildiniz ama 'Burada sizin amacınız ne? Siz ülkenizde bu unvanı aldınız ama bunu nasıl kullandınız?' diye soruyorlar. Dünya güzellik yarışmasında derece alan kızlar bu çalışmaları doğrultusunda alıyor.
İnsanlar işin gerçek yüzünü bilmiyor. Bu yarışmanın dış görünüşle alakalı olduğunu sanıyorlar. Siz hazırlıksız giderseniz fiziğiniz, yüzünüz harika olsa bile orada geçerliliği yok. Dünya güzellik yarışmalarında 'Bu yarışmalara karşı olanlara ne söylemek isterseniz?' diye soruluyor. Biz de 'Gerçek güzelliğin bir amacı olmamalı. Bu amaç uğruna çalışmalıyız' diye tanımlıyoruz.
Daha önce Türkiye'den bu yarışmaya katılan tescilli güzellerimizin bu tarz çalışmalar yaptığına çok fazla şahit olmadık. Bunun nedeni nedir?
Ne yazık ki daha önce bu kadar kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Miss Turkey ile Miss World arasında 1 ay gibi bir süre oluyordu. O süreçte ulusal kostüm, sponsorluk görüşmelerine odaklanıyorlar. Sosyal sorumluluk kısmı es geçiliyor. Bir de yarışmaya katılanlar sadece planını Miss Turkey'e kadar yapıyor. Ama ben yarışırken "Miss Turkey seçildim sonrasında ne yapacağım?' diye düşündüm. "Mesleğim mimarlığı nasıl kullanabilirim?" dedim.