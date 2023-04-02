Türkiye Güzeli seçilmişti... Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'dan itiraf: "Birinciliği hissetmiştim, güzellik algısını değiştireceğim"

GÜZELLİK TAMAM, YA BAŞKA?

Güzellik yarışmaları her dönem eleştirilmiştir. Siz bu konuda ne diyeceksiniz?

Aslında Miss World'ün sloganı 'amacı olan güzellik'. Siz güzel seçildiniz ama 'Burada sizin amacınız ne? Siz ülkenizde bu unvanı aldınız ama bunu nasıl kullandınız?' diye soruyorlar. Dünya güzellik yarışmasında derece alan kızlar bu çalışmaları doğrultusunda alıyor.

İnsanlar işin gerçek yüzünü bilmiyor. Bu yarışmanın dış görünüşle alakalı olduğunu sanıyorlar. Siz hazırlıksız giderseniz fiziğiniz, yüzünüz harika olsa bile orada geçerliliği yok. Dünya güzellik yarışmalarında 'Bu yarışmalara karşı olanlara ne söylemek isterseniz?' diye soruluyor. Biz de 'Gerçek güzelliğin bir amacı olmamalı. Bu amaç uğruna çalışmalıyız' diye tanımlıyoruz.