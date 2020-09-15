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Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries podyumda! Birisi geçmişin diğeri ise geleceğin güzeli...

1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ve kızı 2018 Türkiye 2. güzeli Tara De Vries de podyuma birlikte çıkacak. Usta modacı Yıldırım Mayruk 23 Eylül akşamı Çırağan Sarayı'nda gerçekleştireceği "Yıldırım Mayruk Jübile Gala"yla mesleğine veda edecek. Mayruk'un gecesinde kızıyla ilk kez aynı podyumu paylaşacağı için heyecanlı olan Özlem Kaymaz ve kızı güzelliği ile gündemde...

15.09.2020 09:17 - Son Güncelleme: 15.09.2020 09:17
Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries podyumda! Birisi geçmişin diğeri ise geleceğin güzeli...

ANNE-KIZ PODYUMDAé
Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries, birlikte podyuma çıkacak. Usta modacı Yıldırım Mayruk 23 Eylül akşamı Çırağan Sarayı'nda gerçekleştireceği "Yıldırım Mayruk Jübile Gala"yla mesleğine veda edecek. Mayruk'un bu özel gecesinde 1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ve kızı 2018 Türkiye 2. güzeli Tara De Vries de podyuma birlikte çıkacak. Kızıyla ilk kez aynı podyumu paylaşacağı için heyecanlı olan Özlem Kaymaz, duygularını şöyle dile getirdi:

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Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries podyumda! Birisi geçmişin diğeri ise geleceğin güzeli...

"Yıldırım Mayruk defilesi, benim hayatımda çıktığım ilk defileydi. Defilede onun gelinliğini giyebilmek çok önemliydi. Defilesine çıktım ve hazırladığı gelinlikle yürüdüm. Miss World'e giderken Yıldırım Bey o gelinliği bana tuvalete dönüştürdü. Ve şimdi kızım ilk defilesine Yıldırım Mayruk ile çıkıyor. Anne-kız podyumda birlikte olmak hayalimizdi ve bu Yıldırım Mayruk defilesine gerçekleşecek." İşte Özlem Kaymaz'ın kendisi gibi tescilli güzel kızı ve ünlülerin çocukları...

Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries podyumda! Birisi geçmişin diğeri ise geleceğin güzeli...

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Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries podyumda! Birisi geçmişin diğeri ise geleceğin güzeli...
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