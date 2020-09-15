Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries podyumda! Birisi geçmişin diğeri ise geleceğin güzeli...

"Yıldırım Mayruk defilesi, benim hayatımda çıktığım ilk defileydi. Defilede onun gelinliğini giyebilmek çok önemliydi. Defilesine çıktım ve hazırladığı gelinlikle yürüdüm. Miss World'e giderken Yıldırım Bey o gelinliği bana tuvalete dönüştürdü. Ve şimdi kızım ilk defilesine Yıldırım Mayruk ile çıkıyor. Anne-kız podyumda birlikte olmak hayalimizdi ve bu Yıldırım Mayruk defilesine gerçekleşecek." İşte Özlem Kaymaz'ın kendisi gibi tescilli güzel kızı ve ünlülerin çocukları...