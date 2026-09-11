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80’ler akımına gerçek fotoğrafla yanıt vermişti! Türkan Şoray'ın gençlik yıllarından olay fotoğraflar: Arşivler yeniden açıldı!

Sosyal medyada fırtınalar estiren nostalji akımları Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ı yeniden gündemin zirvesine taşıdı. Gerçek bir arşiv fotoğrafıyla tüm ilgiyi üzerine çeken usta sanatçı, zarafetiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Paylaşım sonrası gözler efsane ismin sinemaya ilk adım attığı yıllara çevrilirken, gençlik hali ve arşivlerde kalan nadir fotoğrafları merak konusu oldu. İşte Türkan Şoray'ın Fatih sokaklarından zirveye uzanan, hiç görülmeyen karelerle dolu nostaljik yaşam öyküsü...

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Türkan Şoray’dan Geçmişe Yolculuk Yapan Fotoğraf

Son dönemde sosyal ağlarda yapay zeka destekli filtrelerle geçmişe yolculuk yapmak adeta bir furya haline geldi. Herkes dijital illüzyonlarla o dönemin ruhunu yakalamaya çalışırken, Türk sinemasının "Sultan" unvanlı efsane ismi Türkan Şoray, kendi siyah-beyaz arşivinden paylaştığı tek bir fotoğrafla adeta zamanı durdurdu.

Gerçekliğiyle Sosyal Medyayı Sallayan Türkan Şoray Karesi

Yapaylıktan uzak ve buram buram yaşanmışlık kokan bu kare, "Sanalı bırakın, gerçeğine bakın" dercesine sosyal medyayı salladı. Bu hamlenin ardından sinemaseverler, usta sanatçının albümlerde kalan o ilk gençlik yıllarını ve Yeşilçam'a damga vuran nadir fotoğraflarını araştırmaya başladı.

Eyüpsultan’dan Yeşilçam’a: Türkan Şoray’ın Kökenleri

EYÜPSULTAN'DAN SETLERE UZANAN BİR KADER

28 Haziran 1945 tarihinde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Türkan Şoray'ın kökenleri renkli bir mozaik taşıyor. Çerkes kökenli olan babası Halit Şoray Devlet Demiryolları'nda memur, Selanik göçmeni olan annesi Meliha Şoray ise ev hanımıydı.

Karagümrük’ten Yeşilçam’a: Türkan Şoray’ın Dönüm Noktası

Eyüpsultan'da dünyaya gelen efsane ismin çocukluğu ve ilk gençlik yılları Fatih Karagümrük'te geçti. Eğitim hayatına Karagümrük'teki Ahmet Rasim İlkokulu'nda başlayan ve ardından Divanyolu Kız Ortaokulu'na devam eden küçük Türkan'ın hayatı, ailesinin yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle bambaşka bir kırılma yaşadı. Karagümrük'teki ev sahiplerinin kızı Emel Yıldız (Panter Emel) ile tanışması, siyah gözlü bu küçük kızın kaderini baştan yazacaktı.

15 Yaşında İlk Film: Türkan Şoray’ın Sinema Yolculuğu

15 YAŞINDA KAMERA KARŞISINDA: "KÖYDE BİR KIZ SEVDİM"

Emel Yıldız'ın teşvikiyle bir film setine giden Türkan Şoray, dönemin ünlü yapımcısı Türker İnanoğlu'nun radarına takıldı. Bakışlarındaki o doğal ışık ve büyüleyici zarafet, İnanoğlu'nun gözünden kaçmadı. Türkan Şoray, 1960 yılında henüz 15 yaşındayken "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle sinema dünyasına ilk adımını attı.

81 Yaşında Kültürel İkon: Türkan Şoray

Türk sinemasının "dört yapraklı yoncasından" biri kabul edilen ve bugün 81 yaşında olan usta sanatçı, yaşamının büyük bir kısmını adadığı İstanbul'da hayatını sürdürürken sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte tanınan dev bir kültürel ikon haline geldi.

Sinema Tarihinde Devrim: Şoray Kanunları

SİNEMA TARİHİNİ DEĞİŞTİREN "ŞORAY KANUNLARI"

Kariyeri boyunca tam 222 filmde rol alarak "dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu" unvanını gururla taşıyan Türkan Şoray, sinema sektöründe kendi adıyla anılan kurallar bütünüyle de tarihe geçti.

Şoray Kanunları: Sektöre Damga Vuran Prensipler

Türk sinema literatürüne "Şoray Kanunları" olarak kazınan bu prensipler doğrultusunda usta oyuncu; filmlerdeki öpüşme ve açık sahneleri reddetmiş, film senaryolarının çekimlerden en az bir ay önce kendisine teslim edilmesini şart koşmuş ve pazar günleri çalışmama gibi kuralları sektöre kabul ettirmiştir.

Kamera Arkasında da Başarılı: Yönetmen Türkan Şoray

KAMERA ARKASINDAKİ DEHA VE İLK ALTIN PORTAKAL

Oyunculukla yetinmeyen Şoray; Dönüş, Azap, Bodrum Hakimi ve Yılanı Öldürseler gibi sinema tarihimizin kilometre taşı olan filmlerde yönetmenlik koltuğuna da oturarak başarısını kanıtladı.

İlk Altın Portakal ve Sayısız Ödüller: Türkan Şoray

İlk büyük ödülünü 1964 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Acı Hayat" filmiyle kucaklayan usta sanatçı, kariyeri boyunca sayısız yaşam boyu onur ödülüne ve "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görüldü.

Türkan Şoray’ın Aşkları: Rüçhan Adlı ile 20 Yıllık Birliktelik

UNUTULMAZ SEVDALAR, EVLİLİK VE CİHAN ÜNAL'LI YILLAR

Türkan Şoray'ın göz önünde yaşanan özel hayatı da en az kariyeri kadar nostaljik arşivlerin odağında yer aldı. Şoray, 1962 yılında Galatasaray eski asbaşkanı Rüçhan Adlı (1923-1995) ile 20 yıl süren bir birliktelik yaşadı.

Cihan Ünal ile Evlilik ve Ayrılık Yılları

Usta oyuncu, 1983 yılında tiyatro sanatçısı Cihan Ünal ile nikah masasına oturdu. 1987 yılında yollarını ayıran çiftin bu evlilikten Yağmur adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

Yıllara Meydan Okuyan Dostluk: Şoray ve Ünal

YILLARA MEYDAN OKUYAN ÖRNEK DOSTLUK VE SAYGI

Yollarını ayırmış olsalar da kızları Yağmur Ünal'ın geleceği için ortak bir sevgi dili oluşturan ikili, magazin dünyasında parmakla gösterilen bir dostluğa imza attı. Aralarındaki evlilik bağı kopsa da birbirlerine verdikleri değer ve duydukları derin saygı yıllar boyu hiç eksilmedi.

Türkan Şoray’dan Cihan Ünal’a Duygusal Mesajlar

Öyle ki verdikleri samimi bir röportajda Cihan Ünal'ın hayatındaki özel yerini vurgulayan Türkan Şoray, usta tiyatrocu için şu duygusal ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımda oluşturduğu güven hissi çok önemli. Bir şey olduğu zaman biliyorum ki arkamda Cihan var. Kültürüyle, hayata bakışıyla, efendiliğiyle yaşamımda çok önemli bir yere sahip. Ben Yağmur'a hep, 'Gurur duyacağın bir baban var' derim. Cihan sorumluluğunu bilen iyi bir baba... Ayrıca çok iyi bir eşti. Cihan, dört dörtlük bir insandır."

Cihan Ünal’dan Türkan Şoray’a İçten Yanıt

Şoray'ın bu zarif sözlerine Cihan Ünal da aynı içtenlikle ve usta oyuncunun anneliğine vurgu yaparak yanıt vermişti:

"Türkan'ın iç ve dış güzelliği, oyunculuğu tartışılmayacak şeyler... Türkan'ın o narin yapısı ve iyi insan oluşu beni çok etkilemiştir. Mesleğine olan saygısı ve tabii ki anneliği... Kızım onun ellerinde güvende oldu. Ayrılığımızdan sonra hep irtibat içinde olduk. Bu konuda Türkan bana çok yardımcı oldu."

Türkan Şoray’ın Hafızalardan Silinmeyen Etkisi

Evliliği, örnek dostluğu, başarılarla dolu sinema kariyeri ve duruşuyla Türk halkının hafızasında silinmez izler bırakan Sultan, her dönem kendi efsanesini tazelemeyi başardı.

Türkan Şoray’ın Zarafeti ve Türk Sinemasındaki Yeri

İşte bu yüzden, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin ya da sosyal medyada hangi yapay akım yayılırsa yayılsın; Türkan Şoray'ın o siyah-beyaz karelerden süzülen gerçek zarafeti, Türk sinemasının zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor.

Türkan Şoray Hakkında Merak Edilenler ve Öne Çıkanlar

TÜRKAN ŞORAY HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Türkan Şoray kaç yaşında ve aslen nereli?

28 Haziran 1945 doğumlu olan Türkan Şoray, İstanbul Eyüpsultan doğumludur; çocukluk yılları ise Fatih Karagümrük'te geçmiştir. Baba tarafından Çerkes, anne tarafından ise Selanik göçmenidir.

Türkan Şoray kaç filmde oynadı?

Türkan Şoray, rol aldığı 222 film ile "dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu" unvanına sahiptir.

Şoray Kanunları neleri kapsar?

Öpüşme ve açık sahnelerin reddedilmesi, senaryonun en az 1 ay önce teslim edilmesi ve pazar günleri çalışmama gibi sektöre kabul ettirilen katı prensipleri kapsar.

Türkan Şoray ve Cihan Ünal ne zaman evlendi?

Türkan Şoray ile Cihan Ünal 1983 yılında evlenmiş, 1987 yılında boşanmışlardır. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızları vardır.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

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