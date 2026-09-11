80’ler akımına gerçek fotoğrafla yanıt vermişti! Türkan Şoray'ın gençlik yıllarından olay fotoğraflar: Arşivler yeniden açıldı!
Sosyal medyada fırtınalar estiren nostalji akımları Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ı yeniden gündemin zirvesine taşıdı. Gerçek bir arşiv fotoğrafıyla tüm ilgiyi üzerine çeken usta sanatçı, zarafetiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Paylaşım sonrası gözler efsane ismin sinemaya ilk adım attığı yıllara çevrilirken, gençlik hali ve arşivlerde kalan nadir fotoğrafları merak konusu oldu. İşte Türkan Şoray'ın Fatih sokaklarından zirveye uzanan, hiç görülmeyen karelerle dolu nostaljik yaşam öyküsü...
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