Öyle ki verdikleri samimi bir röportajda Cihan Ünal'ın hayatındaki özel yerini vurgulayan Türkan Şoray, usta tiyatrocu için şu duygusal ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımda oluşturduğu güven hissi çok önemli. Bir şey olduğu zaman biliyorum ki arkamda Cihan var. Kültürüyle, hayata bakışıyla, efendiliğiyle yaşamımda çok önemli bir yere sahip. Ben Yağmur'a hep, 'Gurur duyacağın bir baban var' derim. Cihan sorumluluğunu bilen iyi bir baba... Ayrıca çok iyi bir eşti. Cihan, dört dörtlük bir insandır."