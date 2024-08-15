Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın minik rol arkadaşıydı! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Deli Yürek’in yıldızı...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım, "Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti" repliği, Türkan Şoray'ın al yazması ve Kadir İnanır'ın deri ceketine kadar her detayıyla hafızalara kazındı. Günümüzde hala izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran filmde Asya'nın oğlu Samet karakterini canlandıran çocuk oyuncu ise yıllar sonra merak konusu oldu. Filmde erkek çocuğu canlandıran minik yıldızın aslında kız olduğu ve yıllar sonra Kara Para Aşk, Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Bakın küçük Samet hangi ünlü kadın oyuncuymuş...
Türkan Şoray, Ahmet Mekin ve Kadir İnanır'ın başrollerinde yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım, "Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti" repliğiyle hafızalara kazındı.
Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın deri ceketine her detayıyla akıllara kazınan filmde Asya'nın oğlu Samet rolüyle izleyici karşısına çıkan çocuk oyuncu ise yıllar sonra gündem oldu.
Filmde erkek çocuğu canlandıran minik yıldızın aslında kız olduğu ve yıllar sonra Kara Para Aşk, Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.