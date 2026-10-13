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Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Magazin dünyasında açık sahne tartışması: "Ruhum izin vermiyor"

Türk televizyon ve sinema dünyasında oyuncuların kamera karşısındaki "kırmızı çizgileri" yeniden magazin gündeminin zirvesine oturdu. Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece'nin evlilik ve annelik sonrası öpüşme ile açık sahnelerde oynamama kararı büyük yankı uyandırdı. Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın yıllar önce başlattığı kuralları hatırlatan bu itiraflar geçmişte benzer kararlar alan Günay Karacaoğlu, Sibel Can ve Sinem Kobal gibi ünlü isimleri de yeniden akıllara getirdi.

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Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

Televizyon ve sinema dünyasında oyuncuların kamera karşısındaki kırmızı çizgileri yeniden magazin gündeminin konuşulan konuları arasına girdi. Kimi oyuncular senaryoda yer alan öpüşme ve sevişme sahnelerinde rol almayı kabul ederken kimileri ise özel hayatlarını ve kişisel tercihlerini gerekçe göstererek bu tür sahnelere mesafeli yaklaşıyor.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'ın yıllarca uyguladığı ve kendi adıyla anılan kuralları hatırlatan son açıklamalar, ünlü isimlerin geçmişteki benzer çıkışlarını da yeniden gündeme taşıdı.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

Özellikle Eda Ece'nin evlilik ve annelik sonrası öpüşme ve açık sahnelerde oynamama kararı ile Elçin Sangu'nun çıplak sahnelere ilişkin sözleri dikkat çekti. İki oyuncu da bu tür sahnelerde rol almak istemediklerini belirtirken farklı tercihlerde bulunan meslektaşlarına saygı duyduklarını vurguladı.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

"YAPANLARI ELEŞTİRMİYORUM BEN YAPMIYORUM"

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Evlendikten ve anne olduktan sonra hayatındaki önceliklerin değiştiğini anlatan ünlü oyuncu, mesleğinde de bazı sınırlar belirlediğini söyledi.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

Sözlerini sürdüren Ece, şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı ya da Türk dizisi izlerken öpüşme sahnelerinde yer alan oyuncuları eleştirmiyorum. Açık sahnelerde rol alanları da eleştirmiyorum. Herkes istediğini oynayabilir. İnşallah Oscar alırlar. Ama ben hiçbir zaman kimseyi kıskanan biri olmadım. Hırsımın bir limiti var. Ailemin, eşimin ve çocuğumun olmasından hoşlanıyorum. Keyif aldığım şeyler başka."

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

"ÇIPLAK SAHNE ÇEKMEM RUHUM İZİN VERMİYOR"

Eda Ece'nin açıklamalarının ardından Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu'nun sözleri de gündeme geldi. Bir YouTube programına konuk olan Sangu, oyunculuk kariyerinde kabul etmeyeceği sahneler bulunduğunu dile getirdi.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

Ünlü oyuncu, çıplaklık içeren sahnelerde neden rol almak istemediğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Yetiştirilme tarzı mıdır, ruhum mu müsaade etmiyor bilmiyorum ama çıplak sahne çekmem. Ruhum izin vermiyor. Özelimi çok fazla insana açıyormuş gibi oluyorum."

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

Sangu, böyle sahnelerde rol alan oyunculara karşı herhangi bir olumsuz yaklaşımı olmadığını da belirterek "Yapanlara saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

SİNEMA TARİHİNE GEÇEN KURALLAR

Türkiye'de oyuncuların kamera karşısındaki kırmızı çizgileri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri kuşkusuz Türkan Şoray. Türk sinemasının Sultan'ı, kariyerinin büyük bölümünde öpüşme ve cinsellik içeren sahnelerde rol almayı reddetmesiyle tanındı.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

"BÖYLE SAHNELERDE OYNAMAM"

Geçmişte öpüşme ve sevişme sahnelerine yaklaşımıyla gündeme gelen isimlerden biri de Günay Karacaoğlu oldu. Karacaoğlu'na atfedilen açıklamalarda, oyuncunun annelik kimliğini ön planda tuttuğu ve bu tür sahnelerde yer almak istemediği ifade edildi.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

Oyuncunun konuya ilişkin söylediği aktarılan "Ben bir anneyim. Böyle sahnelerde oynamam" sözleri yeniden gündem oldu.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

"ÜÇ ÇOCUK ANNESİYİM"

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın geçmişteki oyunculuk deneyimleri ve sahne tercihleri de bu konudaki örnekler arasında yer alıyor. Kariyerinin ilk dönemlerinde daha cesur sahneler içeren projelerde kamera karşısına geçen Sibel Can'ın, ilerleyen yıllarda annelik kimliğiyle birlikte bu tür rollere mesafeli yaklaştığı yönünde açıklamalar gündeme gelmişti.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

Sibel Can geçmişte verdiği bir röportajında "Üç çocuk annesiyim, artık böyle sahnelerde oynayamam" ifadelerini kullanmıştı.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

ÖPÜŞME SAHNELERİ İÇİN SENARYOYA MÜDAHALE İDDİASI

Özel hayatı ve kariyeriyle yıllardır magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Sinem Kobal da geçmişte benzer iddialarla gündeme gelmişti. Arda Turan ile ilişki yaşadığı dönemden Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğine uzanan süreçte, Kobal'ın kamera karşısındaki romantik sahneler konusunda hassas davrandığı öne sürülmüştü.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

Özellikle Küçük Sırlar gibi projeler üzerinden gündeme gelen iddialarda, oyuncunun öpüşme sahnelerinde yer almak istemediği, bazı sahnelerin senaryodan çıkarılması ya da farklı kamera açılarıyla çekilmesi yönünde taleplerde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Hatta bu tür yakınlaşma sahnelerinin saçlarla kamufle edildiğine ilişkin iddialar da geçmişte magazin basınında yer bulmuştu. Ancak bu iddialar Sinem Kobal'ın doğrudan doğrulanmış bir açıklaması olarak değerlendirilmemeli.

Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Eda Ece ve Elçin Sangu’dan şok itiraf

Geçmişte oyunculuk kariyerinde benzer bir tercihle gündeme gelen isimlerden biri de Emina Jahović olmuştu.
2010 yılında Lale Devri dizisinin hazırlıkları sırasında Tolgahan Sayışman ile kamera karşısına geçen Jahović'in, evli ve çocuk sahibi olmasını gerekçe göstererek öpüşme sahnelerinde mümkün olduğunca yer almak istemediğini yapım ekibine ilettiği haberleştirilmişti.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin