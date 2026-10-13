Sözlerini sürdüren Ece, şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı ya da Türk dizisi izlerken öpüşme sahnelerinde yer alan oyuncuları eleştirmiyorum. Açık sahnelerde rol alanları da eleştirmiyorum. Herkes istediğini oynayabilir. İnşallah Oscar alırlar. Ama ben hiçbir zaman kimseyi kıskanan biri olmadım. Hırsımın bir limiti var. Ailemin, eşimin ve çocuğumun olmasından hoşlanıyorum. Keyif aldığım şeyler başka."