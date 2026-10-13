Türkan Şoray kanunları geri mi dönüyor? Magazin dünyasında açık sahne tartışması: "Ruhum izin vermiyor"
Türk televizyon ve sinema dünyasında oyuncuların kamera karşısındaki "kırmızı çizgileri" yeniden magazin gündeminin zirvesine oturdu. Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece'nin evlilik ve annelik sonrası öpüşme ile açık sahnelerde oynamama kararı büyük yankı uyandırdı. Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın yıllar önce başlattığı kuralları hatırlatan bu itiraflar geçmişte benzer kararlar alan Günay Karacaoğlu, Sibel Can ve Sinem Kobal gibi ünlü isimleri de yeniden akıllara getirdi.
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