Türkan Şoray değil Hande Erçel kanunları "Günde sadece 12 saat..." Sevgilisi Hakan Sabancı'yla attıkları her adımla yakalanıyorlardı
İlk olarak TAKVİM'in belgelediği Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkı doludizgin devam ediyor. Şimdilerde tatilin tadını çıkaran çift önceki gün plajda sarmaş dolaş yakalanmıştı. Son olarak Hande Erçel bitmek bilmeyen tatil fotoğraflarına yenilerini eklerken araya sevgilisi Hakan Sabancı ile olan el ele fotoğrafını sıkıştırmıştı. Hande Erçel bu kez bakın hangi konuyla gündeme geldi.
22.07.2023 16:49 - Son Güncelleme: 22.07.2023 16:49
Hande Erçel, hayatıyla ilgili yeni kararlar aldı. Son günlerde özel hayatı ve işleriyle gündemden düşmeyen Erçel'in bu düşüncesi yapımcıları da şaşırttı.
Yaz başından beri İtalya, Cannes, Mykonos'ta tatil yapan Hande Erçel, kısa bir süre için yurda döndü. Erçel, Bodrum'da bir markanın davetine katıldı.
12 SAAT KURALI
Posta'da yer alan habere göre; Hande Erçel rol alacağı dizi ve reklam çekimlerinde günde en fazla 12 saat çalışma kuralı koydu.