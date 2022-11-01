Türk sinemasının efsane ismi Hulusi Kentmen bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam'ın tonton dedesinin memleketi...
Keloğlan, Oh Olsun, Sev Kardeşim, Ah Nerede, Yumurcak, Ayşecik, Salak Milyoner, Üç Kağıtçılar ve daha nicesi... Pos bıyıkları ve sert görüntüsünün ardındaki babacan tavrıyla Yeşilçam'a damga vuran ve 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hulusi Kentmen, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit, Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve daha birçok önemli isimle kamera karşısına geçen oyuncu, Google'a Doodle olmasının ardından gündeme geldi. 1993 yılında aramızdan ayrılan merhum sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İzmit Körfezi'nde büyüyen ve İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilen oyuncunun özellikle memleketi araştırıldı. Kentmen'in aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Hulusi Kentmen'in memleketi...
01.11.2022 01:20 - Son Güncelleme: 01.11.2022 01:20
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hulusi Kentmen, birçok usta oyuncu gibi ilk önce tiyatro sahnelerinde yer aldı.
Pos bıyıkları ve sert görüntüsünün ardındaki babacan tavrıyla gönülleri fetheden Kentmen, sanat hayatı boyunca Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit, Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi birçok önemli isimle çalıştı.