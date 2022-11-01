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Haberler Magazin Türk sinemasının efsane ismi Hulusi Kentmen bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam'ın tonton dedesinin memleketi...

Türk sinemasının efsane ismi Hulusi Kentmen bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam'ın tonton dedesinin memleketi...

Keloğlan, Oh Olsun, Sev Kardeşim, Ah Nerede, Yumurcak, Ayşecik, Salak Milyoner, Üç Kağıtçılar ve daha nicesi... Pos bıyıkları ve sert görüntüsünün ardındaki babacan tavrıyla Yeşilçam'a damga vuran ve 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hulusi Kentmen, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit, Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve daha birçok önemli isimle kamera karşısına geçen oyuncu, Google'a Doodle olmasının ardından gündeme geldi. 1993 yılında aramızdan ayrılan merhum sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İzmit Körfezi'nde büyüyen ve İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilen oyuncunun özellikle memleketi araştırıldı. Kentmen'in aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Hulusi Kentmen'in memleketi...

01.11.2022 01:20 - Son Güncelleme: 01.11.2022 01:20
Türk sinemasının efsane ismi Hulusi Kentmen bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam’ın tonton dedesinin memleketi...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hulusi Kentmen, birçok usta oyuncu gibi ilk önce tiyatro sahnelerinde yer aldı.

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Türk sinemasının efsane ismi Hulusi Kentmen bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam’ın tonton dedesinin memleketi...

Ardından beyazperdeye geçiş yapan sanatçı; Keloğlan, Oh Olsun, Sev Kardeşim, Ah Nerede, Yumurcak, Ayşecik, Salak Milyoner, Üç Kağıtçılar gibi unutulmaz yapımlarda rol alarak 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Türk sinemasının efsane ismi Hulusi Kentmen bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam’ın tonton dedesinin memleketi...

Pos bıyıkları ve sert görüntüsünün ardındaki babacan tavrıyla gönülleri fetheden Kentmen, sanat hayatı boyunca Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit, Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi birçok önemli isimle çalıştı.

Türk sinemasının efsane ismi Hulusi Kentmen bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam’ın tonton dedesinin memleketi...

Birbirinden çok farklı ve kuvvetli karakterlerin başarıyla üstesinden gelen sanatçı, Google'a Doodle olmasının ardından gündem oldu.

Türk sinemasının efsane ismi Hulusi Kentmen bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam’ın tonton dedesinin memleketi...

1993 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden merhum sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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