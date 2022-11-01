Türk sinemasının efsane ismi Hulusi Kentmen bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam’ın tonton dedesinin memleketi...

Ardından beyazperdeye geçiş yapan sanatçı; Keloğlan, Oh Olsun, Sev Kardeşim, Ah Nerede, Yumurcak, Ayşecik, Salak Milyoner, Üç Kağıtçılar gibi unutulmaz yapımlarda rol alarak 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.