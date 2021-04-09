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Türk sanat müziğinin acı kaybı! Koronavirüse yakalanmıştı, yenik düştü...

Koronavirüse yakalanmıştı, yenik düştü! Acı haber sanat dünyasını derinden üzdü. Türk sanat müziğinin usta isimlerinden olan Zeki Çetin hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Zeki Çetin'in önce entübe ardından da ölüm haberi geldi. Zeki Çetin ve eşi geçtiğimiz Ekim ayında ise koronavirüse karşı tedbir amaçlı kanlarını ozonlatmıştı.

09.04.2021 14:28 - Son Güncelleme: 09.04.2021 14:44
Türk sanat müziğinin acı kaybı! Koronavirüse yakalanmıştı, yenik düştü...

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN ACI KAYBI!

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden olan Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Entübe edilen usta sanatçıdan acı haber geldi. Zeki Çetin, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

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Türk sanat müziğinin acı kaybı! Koronavirüse yakalanmıştı, yenik düştü...

Onur Akay, Zeki Çetin'in koronavirüse yakalandığını, 'Bülent Ersoy'un en yakın dostlarından 81 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Çetin koronavirüse yakalandı ve maalesef entübe edildi. Değerli sanatçımız için dualarınızı eksik etmeyin. Aynı zamanda Zeki Bey'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı ve tedavisine evde devam ediliyor. Zeki Çetin ve eşi geçtiğimiz Ekim ayında ise koronavirüse karşı tedbir amaçlı kanlarını ozonlatmıştı. Kendilerine acil şifalar diliyorum' sözleri ile duyurmuştu.

Türk sanat müziğinin acı kaybı! Koronavirüse yakalanmıştı, yenik düştü...

ZEKİ ÇETİN KİMDİR?

17 Kasım 1940 Karabük'te dünyaya gelen Zeki Çetin, 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi'nin Altın Ses Yarışması'nı kazanıp sanat dünyasına girdi. Sahne ve albüm çalışmaları yapan sanatçı, uzun yıllar işletmecilik yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkardı.

Türk sanat müziğinin acı kaybı! Koronavirüse yakalanmıştı, yenik düştü...

AYLA KARACA

Yakın tarihte gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. Usta sanatçılar aramızdan teker teker ayrıldı. Edebiyat, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 2020'de hayata veda etti. Adalet Ağaoğlu, Ayşegül Atik, Mehtap Anıl, Timur Selçuk, Haldun Boysan, Recep Aktuğ, Suat Yalaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, yaşamını yitirdi. Bıraktıkları eserler, oyunlar, sahneler, şarkılar ve sözler sanat dünyasından milyonların kalbinde taht kurdu. İşte yakın tarihte aramızdan ayrılan usta sanatçılar...

Türk sanat müziğinin acı kaybı! Koronavirüse yakalanmıştı, yenik düştü...

"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, koronavirüs nedeni ile vefat etti. Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir'de 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.