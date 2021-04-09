Türk sanat müziğinin acı kaybı! Koronavirüse yakalanmıştı, yenik düştü...
Koronavirüse yakalanmıştı, yenik düştü! Acı haber sanat dünyasını derinden üzdü. Türk sanat müziğinin usta isimlerinden olan Zeki Çetin hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Zeki Çetin'in önce entübe ardından da ölüm haberi geldi. Zeki Çetin ve eşi geçtiğimiz Ekim ayında ise koronavirüse karşı tedbir amaçlı kanlarını ozonlatmıştı.
Onur Akay, Zeki Çetin'in koronavirüse yakalandığını, 'Bülent Ersoy'un en yakın dostlarından 81 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Çetin koronavirüse yakalandı ve maalesef entübe edildi. Değerli sanatçımız için dualarınızı eksik etmeyin. Aynı zamanda Zeki Bey'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı ve tedavisine evde devam ediliyor. Zeki Çetin ve eşi geçtiğimiz Ekim ayında ise koronavirüse karşı tedbir amaçlı kanlarını ozonlatmıştı. Kendilerine acil şifalar diliyorum' sözleri ile duyurmuştu.
AYLA KARACA
Yakın tarihte gösteri dünyasında birçok ünlü isim hayatını kaybetti. Usta sanatçılar aramızdan teker teker ayrıldı. Edebiyat, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 2020'de hayata veda etti. Adalet Ağaoğlu, Ayşegül Atik, Mehtap Anıl, Timur Selçuk, Haldun Boysan, Recep Aktuğ, Suat Yalaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, yaşamını yitirdi. Bıraktıkları eserler, oyunlar, sahneler, şarkılar ve sözler sanat dünyasından milyonların kalbinde taht kurdu. İşte yakın tarihte aramızdan ayrılan usta sanatçılar...