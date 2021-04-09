Türk sanat müziğinin acı kaybı! Koronavirüse yakalanmıştı, yenik düştü...

Onur Akay, Zeki Çetin'in koronavirüse yakalandığını, 'Bülent Ersoy'un en yakın dostlarından 81 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Çetin koronavirüse yakalandı ve maalesef entübe edildi. Değerli sanatçımız için dualarınızı eksik etmeyin. Aynı zamanda Zeki Bey'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı ve tedavisine evde devam ediliyor. Zeki Çetin ve eşi geçtiğimiz Ekim ayında ise koronavirüse karşı tedbir amaçlı kanlarını ozonlatmıştı. Kendilerine acil şifalar diliyorum' sözleri ile duyurmuştu.