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Haberler Magazin Türk popunun koşan adamı Mirkelam'ın son halini görenler şaşıp kaldı! Tavla'sı Kokoreç'i derken geldi gelmesine 56 yaşına ama...

Türk popunun koşan adamı Mirkelam'ın son halini görenler şaşıp kaldı! Tavla'sı Kokoreç'i derken geldi gelmesine 56 yaşına ama...

2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Mirkelam "Tavla", "Unutulmaz", "Her Gece" gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, herkesin de sevgilisi olmuş isimlerden biri. 2000'lerin koşan adamı Mirkelam o zamanlar da farklı tarzı ile dikkat çeken isimlerdendi. Ancak sonrasında daha sessiz sedasız bir hayat yaşamıyo tercih etti. Peki Mrikelam şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Mirkelam son haliyle herkesi şaşırtıyor. İşte haberin detayları...

03.12.2022 16:00 - Son Güncelleme: 03.12.2022 16:03
Türk popunun koşan adamı Mirkelam’ın son halini görenler şaşıp kaldı! Tavla’sı Kokoreç’i derken geldi gelmesine 56 yaşına ama...

1995 yılında başladığı müzik kariyerine birçok şarkı sığdıran ünlü şarkıcı Mirkelam, son haliyle 'yok artık' dedirtti.

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Türk popunun koşan adamı Mirkelam’ın son halini görenler şaşıp kaldı! Tavla’sı Kokoreç’i derken geldi gelmesine 56 yaşına ama...

Aslen Urfalı olan Mirkelam, avukat bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi ve babası boşandıktan sonra İstanbul'a taşınan Mirkelam'ı, anne ve anneannesi büyüttü.

Türk popunun koşan adamı Mirkelam’ın son halini görenler şaşıp kaldı! Tavla’sı Kokoreç’i derken geldi gelmesine 56 yaşına ama...

Fenerbahçe Lisesi'ni bitiren Mirkelam, lisans eğitimini jeofizik mühendisliği üzerine yaptı ancak içindeki müzik aşkı tükenmek bilmedi. Saint Joseph Lisesi'nin orkestrasında çalan Mirkelam, Nazan Öncel'e geri vokallik yaptı. 1994 yılında radyo programcısı olan ünlü şarkıcı, kendi adını verdiği ilk albümüyle müzikseverlerle tanıştı.

Türk popunun koşan adamı Mirkelam’ın son halini görenler şaşıp kaldı! Tavla’sı Kokoreç’i derken geldi gelmesine 56 yaşına ama...

Aşkımsın, Elma Değil Ayva, Unutulmaz ve Bir Fotoğraf Çekinebilir miyiz gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayan Mirkelam, müzik kariyerini halen sürdürüyor.

Türk popunun koşan adamı Mirkelam’ın son halini görenler şaşıp kaldı! Tavla’sı Kokoreç’i derken geldi gelmesine 56 yaşına ama...

Sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapan Mirkelam'ı görenler 56 yaşında olduğunu duyunca şaşkına döndü. Takipçileri, ''Babamla aynı yaşta olduğuna inanamıyorum'' ve ''Yıllar resmen size değmeden geçmiş'' gibi yorumlarda bulundu.

İşte başta Mirkelam olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

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