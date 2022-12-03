Türk popunun koşan adamı Mirkelam'ın son halini görenler şaşıp kaldı! Tavla'sı Kokoreç'i derken geldi gelmesine 56 yaşına ama...
2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Mirkelam "Tavla", "Unutulmaz", "Her Gece" gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, herkesin de sevgilisi olmuş isimlerden biri. 2000'lerin koşan adamı Mirkelam o zamanlar da farklı tarzı ile dikkat çeken isimlerdendi. Ancak sonrasında daha sessiz sedasız bir hayat yaşamıyo tercih etti. Peki Mrikelam şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Mirkelam son haliyle herkesi şaşırtıyor. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Lisesi'ni bitiren Mirkelam, lisans eğitimini jeofizik mühendisliği üzerine yaptı ancak içindeki müzik aşkı tükenmek bilmedi. Saint Joseph Lisesi'nin orkestrasında çalan Mirkelam, Nazan Öncel'e geri vokallik yaptı. 1994 yılında radyo programcısı olan ünlü şarkıcı, kendi adını verdiği ilk albümüyle müzikseverlerle tanıştı.
Aşkımsın, Elma Değil Ayva, Unutulmaz ve Bir Fotoğraf Çekinebilir miyiz gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayan Mirkelam, müzik kariyerini halen sürdürüyor.
Sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapan Mirkelam'ı görenler 56 yaşında olduğunu duyunca şaşkına döndü. Takipçileri, ''Babamla aynı yaşta olduğuna inanamıyorum'' ve ''Yıllar resmen size değmeden geçmiş'' gibi yorumlarda bulundu.
İşte başta Mirkelam olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.