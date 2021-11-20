Türk müziğinin küçük Ceylan’ıydı! Estetikle bambaşka birine dönüşen Ceylan Avcı bakın kaç yaşındaymış! Sibel Can ile arasındaki fark...
Türk müziğinin küçük Ceylan'ıydı! Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla her hafta Cumartesi izleyicisi ile buluşan Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından birisi Ceylan oldu. Babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başlayan ve bu nedenle 'Küçük Ceylan' olarak anılan türkücünün hayatı da merak konusu oldu. Aslen Tuncelili olan Ceylan Avcı'nın özellikle yaşı merak edilip araştırıldı. Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz Ceylan'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Ceylan ile Sibel Can'ın arasındaki fark da çok konuşuldu. Bakın Ceylan kaç yaşında çıktı.
20.11.2021 23:19
- Son Güncelleme: 20.11.2021 23:19
Küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başlayan ve henüz 10 yaşındayken ilk albümünü çıkaran Ceylan Avcı'nın hayatı merak konusu oldu.