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Haberler Magazin Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Orhan Gencebay’ın memleketi...

Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Orhan Gencebay’ın memleketi...

Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay bakın aslen nereli çıktı! Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Akşam Güneşi gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllere taht kuran Orhan Gencebay, şikayetçi olduğu H.K.G.'nin uzlaşma teklifine verdiği yanıtla gündeme geldi. Usta sanatçının uzlaşmak için koştuğu şart gönülleri fethederken Gencebay'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü ismin hakkında araştırma yapanlar en çok "Orhan Gencebay aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Sanatçının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Orhan Gencebay aslen nereliymiş...

17.02.2022 01:48 - Son Güncelleme: 17.02.2022 01:48
Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Orhan Gencebay’ın memleketi...

Usta sanatçı, Orhan Gencebay, şikayetçi olduğu H.K.G.'nin uzlaşma teklifine verdiği yanıtla gündeme geldi.

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Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Orhan Gencebay’ın memleketi...

Bir süre önce sosyal medyada kendisini hedef alan ve hakaret eden H.K.G. isimli kadını savcılığa şikayet eden Gencebay, uzlaşmak teklifine "Huzurevinde yaşlılara hizmet ederse onu affederim" yanıtını verdi.

Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Orhan Gencebay’ın memleketi...

H.K.G., yaşadığı Adana'daki huzurevinde 15 gün süreyle gönüllü olarak çalışıp sanatçıdan özür dileyince dosya kapandı. Gencebay bu davranışıyla 'yine babalığını gösterdi' dedirtirken usta sanatçının hayatı merak konusu oldu.

Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Orhan Gencebay’ın memleketi...

Ünlü ismin hakkında araştırma yapanlar en çok "Orhan Gencebay aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Sanatçının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Orhan Gencebay’ın memleketi...

İşte başta Orhan Gencebay olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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