Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Orhan Gencebay’ın memleketi...
Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay bakın aslen nereli çıktı! Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Akşam Güneşi gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllere taht kuran Orhan Gencebay, şikayetçi olduğu H.K.G.'nin uzlaşma teklifine verdiği yanıtla gündeme geldi. Usta sanatçının uzlaşmak için koştuğu şart gönülleri fethederken Gencebay'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü ismin hakkında araştırma yapanlar en çok "Orhan Gencebay aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Sanatçının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Orhan Gencebay aslen nereliymiş...
17.02.2022 01:48
- Son Güncelleme: 17.02.2022 01:48
Usta sanatçı, Orhan Gencebay, şikayetçi olduğu H.K.G.'nin uzlaşma teklifine verdiği yanıtla gündeme geldi.
Ünlü ismin hakkında araştırma yapanlar en çok "Orhan Gencebay aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Sanatçının memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.