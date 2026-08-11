Kimi yıldızların çıkış noktası oldu kimi sessizce dağıldı! Türk müziğinin hafızalara kazınan gruplarına ne oldu?
Aynı sahneyi paylaştılar, birlikte şarkılar söylediler, bir dönemin gençliğine ses oldular. Ancak zaman bazılarını ayırdı, bazıları kadro değiştirdi, bazılarının içinden ise yıllar sonra Türkiye'nin yakından tanıyacağı yıldızlar çıktı. 70'lerin vokal gruplarından 80'lerin sıra dışı rock ekiplerine, 90'ların alternatiflerinden 2000'lerin gençlik gruplarına... Türk müziğinin farklı dönemlerinde iz bırakan grupların yıllara yayılan hikayeleri şaşırtıyor.
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