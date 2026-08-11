Kimi yıldızların çıkış noktası oldu kimi sessizce dağıldı! Türk müziğinin hafızalara kazınan gruplarına ne oldu?

ONLARI MÜZİK KADAR SOYADLARI DA BİRLEŞTİRDİ

Bazı grupları arkadaşlık, bazılarını ise aile bağları bir araya getirdi. Feridun, Onur ve Haldun Hürel kardeşlerin oluşturduğu 3 Hürel ikinci gruptaydı. Anadolu'nun müzikal motiflerini rock sound'uyla buluşturan üç kardeş, 70'lerin en özgün oluşumlarından biri haline geldi.

Grubun hikayesinin merkezinde ise yıllar boyunca değişmeyecek bir bağ vardı: Üçü de kardeşti. Bu nedenle 3 Hürel'in grup hikayesi aynı zamanda bir aile hikayesine dönüştü.