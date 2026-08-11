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Kimi yıldızların çıkış noktası oldu kimi sessizce dağıldı! Türk müziğinin hafızalara kazınan gruplarına ne oldu?

Aynı sahneyi paylaştılar, birlikte şarkılar söylediler, bir dönemin gençliğine ses oldular. Ancak zaman bazılarını ayırdı, bazıları kadro değiştirdi, bazılarının içinden ise yıllar sonra Türkiye'nin yakından tanıyacağı yıldızlar çıktı. 70'lerin vokal gruplarından 80'lerin sıra dışı rock ekiplerine, 90'ların alternatiflerinden 2000'lerin gençlik gruplarına... Türk müziğinin farklı dönemlerinde iz bırakan grupların yıllara yayılan hikayeleri şaşırtıyor.

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Türk Müziğinde İz Bırakan Gruplar: Geçmişten Bugüne

Bir dönemin gençleri onların şarkılarıyla büyüdü, kasetlerini başa sardı, posterlerini duvarlarına astı. Bazılarının macerası birkaç yıl sürdü, bazıları yıllara meydan okudu; kimi sessiz sedasız dağıldı, kiminin içinden ise yıllar sonra Türkiye'nin tanıyacağı yıldızlar çıktı.

Unutulan Gruplar ve Yeniden Keşif: Türkiye’nin Müzik Hafızası

BAMBAŞKA HAYATLARA SAVRULAN PEK ÇOK İSİM

Üstelik Türkiye'nin grup hafızası yalnızca bugün herkesin bildiği birkaç efsane isimden ibaret değil. 70'lerin kadın vokal gruplarından Anadolu rock'ın sıra dışı ekiplerine, 90'ların alternatif sahnesinden 2000'lerin gençlik gruplarına uzanan bu hikayede unutulan, yeniden keşfedilen ve üyeleri bambaşka hayatlara savrulan pek çok isim var.

Efsanevi Gruplar: Cici Kızlar’dan Hepsi’ye Yolculuk

Peki onları bir araya getiren neydi, yolları neden ayrıldı ve bir zamanlar aynı sahneyi paylaşan o isimlere ne oldu? İşte Cici Kızlar'dan 3 Hürel'e, Volvox'tan Kesmeşeker'e ve Hepsi'ye Türk müziğinin farklı kuşaklarına damga vuran grupların dünden bugüne uzanan hikayeleri...

Cici Kızlar: Kısa Süren Şöhretin Ardındaki Hikaye

ŞÖHRETLERİ BİR ANDA GELDİ

1970'lerin Türkiye'sinde üç genç kadın aynı sahnede. Bilgen Bengü, Şebnem Aksu ve Birnur Bilginoğlu'nun oluşturduğu Cici Kızlar, dönemin dikkat çeken kadın vokal gruplarından biri oldu.

"Delisin" ile hafızalara yerleşen grubun macerası ise şöhretleri kadar uzun olmadı. Kısa süre içinde geniş kitleler tarafından tanınan üçlünün yolları birkaç yıl içerisinde ayrıldı.

Cici Kızlar’ın Eurovision Macerası ve Dağılma Süreci

Nasıl kuruldu?
1974'te Şanar Yurdatapan ve Atilla Özdemiroğlu'nun projesi olarak ŞAT Yapım bünyesinde kuruldu. Provalar sırasında çevredekilerin genç müzisyenlere "Cici Kızlar" diye seslenmesi grubun adına ilham verdi.

Zirve dönemi ne zamandı?
Cici Kızlar, 1975 Eurovision Türkiye elemelerinde seslendirdikleri "Delisin" ile Semiha Yankı'yla birinciliği paylaştı. Kura sonucu Eurovision'a gidemeseler de şarkı, grubu Türkiye çapında üne kavuşturdu.

Neden ayrıldılar?
İki yıllık birlikteliğin ardından üyelerin eğitim hayatları ve profesyonel müziğe ilişkin farklı tercihleri yollarını ayırdı. 1976'da dağılan grubun ardından Bilgen Bengü solo müzik kariyerini sürdürdü.

3 Hürel: Kardeşlik ve Anadolu Rock’ın Buluşması

ONLARI MÜZİK KADAR SOYADLARI DA BİRLEŞTİRDİ

Bazı grupları arkadaşlık, bazılarını ise aile bağları bir araya getirdi. Feridun, Onur ve Haldun Hürel kardeşlerin oluşturduğu 3 Hürel ikinci gruptaydı. Anadolu'nun müzikal motiflerini rock sound'uyla buluşturan üç kardeş, 70'lerin en özgün oluşumlarından biri haline geldi.

Grubun hikayesinin merkezinde ise yıllar boyunca değişmeyecek bir bağ vardı: Üçü de kardeşti. Bu nedenle 3 Hürel'in grup hikayesi aynı zamanda bir aile hikayesine dönüştü.

3 Hürel’in Yükselişi ve Askerlik Engeli

Nasıl kuruldu?
Onur, Haldun ve Feridun Hürel kardeşler, farklı gruplar ve Selçuk Alagöz Orkestrası'ndaki deneyimlerinin ardından kendi özgün müziklerini yapmak için 1970'te 3 Hürel'i kurdu. Anadolu ezgilerini rock ile buluşturan grubun simgelerinden biri, Feridun Hürel'in babasıyla geliştirdiği çift saplı "saz-gitar" oldu.

Zirve dönemi ne zamandı?
İlk 45'liklerinin ardından hızla tanınan 3 Hürel, özellikle 1970'lerin ilk yarısında çıkışını yaptı. 1973'te yayımladıkları ilk uzunçalarla Türk Popu dergisinin Altın Plak ödülünü almaları grubun yükselişinin önemli noktalarından biri oldu.

Neden ara verdiler?
1975'te Onur Hürel'in, 1977'de ise Feridun ve Haldun Hürel'in askerlikleri grubun çalışmalarını kesintiye uğrattı; aynı dönemde annelerini kaybetmeleri de kardeşlerin hayatında büyük bir kırılma yarattı. Onur ve Haldun müzikten uzaklaşırken Feridun da bir süre İngiltere'de şansını denedikten sonra müziği bıraktı; üç kardeş 1996'da yeniden bir araya geldi.

Kesmeşeker: Sadık Dinleyicilerin Kült Grubu

HERKESİN DEĞİL ONU BULANLARIN GRUBU OLDU

Bazı grupların hikayesi liste başlarında değil, sadık dinleyicilerinin hafızasında yazılır. Kesmeşeker de bunlardan biri. Cenk Taner etrafında şekillenen grup, 90'ların başından itibaren kendine özgü söz dünyası ve rock anlayışıyla farklı bir dinleyici kitlesi yarattı.

Kadro yıllar içerisinde değişse de Kesmeşeker adı yaşamaya devam etti. Böylece grup, Türk alternatif müziğinde "kült" olarak nitelendirilen oluşumlardan biri haline geldi.

Kesmeşeker’in Alternatif Rock’taki Yeri ve Değişim Süreci

Nasıl kuruldu?
Kesmeşeker, 1990 yılında Kadıköy'de Cenk Taner öncülüğünde kuruldu ve ilk albümü Dipten ve Derinden'i 1991'de yayımladı. Edebiyat, şehir hayatı ve futbol göndermeleri taşıyan şarkı sözleriyle zamanla kendine özgü bir dinleyici kitlesi oluşturdu.

Zirve dönemi ne zamandı?
Grubun özellikle 1990'ların ortasında yayımladığı Aşk ve Para ve Tut Beni Düşmeden albümleri Kesmeşeker'in alternatif rock sahnesindeki yerini güçlendirdi. 2004 tarihli Kum ise grubun yeni kuşak dinleyiciler tarafından da keşfedildiği önemli albümlerinden biri oldu.

Grup hiç dağıldı mı?
Kesmeşeker aslında hiçbir zaman tamamen dağılmadı; Cenk Taner grubun değişmeyen ismi olurken kadro yıllar içinde birçok kez değişti. Farklı dönemlerde grupta yer alan müzisyenler kendi projelerine ve müzikal yollarına yönelse de Kesmeşeker yolculuğunu sürdürdü.

Volvox Efsanesi: İki Yıldızın Doğuşu

GRUP BİTTİ İKİ YILDIZIN YOLU AÇILDI

Bir grubun albümü olmayabilir ama müzik tarihinde bıraktığı iz yine de büyük olabilir. Volvox bunun en çarpıcı örneklerinden biri. 80'lerin sonunda Bursa'da başlayan hikayenin merkezindeki isimlerden biri Şebnem Ferah'tı. Daha sonraki dönemde gruba Özlem Tekin de katıldı.

Volvox yıllar içerisinde sahne aldı ancak kendi albümünü çıkaramadan yollar ayrıldı. Asıl sürpriz ise bundan sonra yaşandı. Aynı grupta yolları kesişen Şebnem Ferah ve Özlem Tekin, ilerleyen yıllarda ayrı ayrı Türkiye'nin en tanınan kadın rock yıldızlarından oldu. Volvox'un albümü olmadı ama içinden iki yıldız çıktı.

Volvox’un Kadın Rock Yıldızları: Ferah ve Tekin’in Yükselişi

Nasıl kuruldu?
Volvox, 1988 yılında Bursa'da Şebnem Ferah öncülüğünde, tamamı kadın müzisyenlerden oluşan bir rock grubu olarak kuruldu. Kadrosu zaman içinde değişen gruba daha sonra Özlem Tekin ve Buket Doran gibi isimler de katıldı.

Zirve dönemi ne zamandı?
Volvox, özellikle 1992-1994 yıllarında İstanbul rock sahnesinde adını duyurdu. Kemancı Bar'daki performansları ve Şebnem Ferah ile Özlem Tekin'in aynı kadroda yer aldığı dönem grubun en çok dikkat çektiği yıllar oldu.

Neden ayrıldılar?
Volvox, profesyonel bir albüm yayımlayamadan 1994 yılında müzik yolculuğunu sonlandırdı. Üyeler farklı müzikal yönlere ilerlerken Şebnem Ferah ve Özlem Tekin, grubun ardından solo kariyerlerine yönelerek 1990'ların öne çıkan kadın rock sanatçıları arasına girdi.

Çilekeş: 2000’ler Gençliğinin Müziği

2000'LER GENÇLİĞİNİN SERT SESLERİ

2000'lerin gençleri için müziğin keşfedildiği yerler artık çoğalmıştı. Televizyonda klip izleniyor, internetten yeni gruplar bulunuyor, festivallerde aynı sahneyi çok sayıda müzisyen paylaşıyordu.

Çilekeş bu dönemin alternatif rock dinleyicisinin yakından tanıdığı gruplardan biri oldu. Sert sound'u ve şarkılarıyla kendine özgü bir dinleyici kitlesi yaratan grup, bugün birçok kişi için aynı zamanda 2000'ler gençliğinin müzikal hatıralarından biri.

Çilekeş’in Sahne Macerası ve Sessizliğe Bürünüşü

Nasıl kuruldu?
Çilekeş, 2000'li yıllarda Ankara'da Görkem Karabudak, Ali Güçlü Şimşek ve Cumhur Avcil tarafından kuruldu; daha sonra kadroya Gökhan Şahinkaya katıldı. Grup, 2003'te katıldığı "Genç Yetenekler Aramızda" yarışmasını kazanarak geniş kitlelere ulaşmaya başladı.

Zirve dönemi ne zamandı?
Çilekeş'in geniş kitlelerce tanındığı dönem, 2005'te yayımlanan ilk albümü Y.O.K. ile başladı. "Kendimce", "Y.O.K." ve "Siyah" gibi şarkılarla 2000'lerin alternatif rock sahnesinin öne çıkan gruplarından biri oldu.

Neden ayrıldılar?
Grup 2011'den itibaren fiilen sessizliğe bürünürken üyeleri farklı müzikal projelere yöneldi. Ali Güçlü Şimşek ve Cumhur Avcil Bubituzak gibi oluşumlarda yer alırken Görkem Karabudak prodüktörlük ve solo çalışmalarına ağırlık verdi. Ancak Çilekeş grubu 10 Ekim 2026 tarihinde verecekleri konser ile sahnelere geri dönüyor.

Hepsi: 2000’lerin Popüler Kız Grubu

2000'LERİN KIZ GRUBU BU KEZ BAMBAŞKAYDI

2000'lere gelindiğinde ise başka bir kuşağın karşısına Hepsi çıktı. Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Gülçin Ergül ve Yasemin Yürük'ten oluşan grup; şarkıları kadar koreografileri, klipleri ve tarzlarıyla da dönemin popüler kültürünün önemli parçalarından biri oldu.

Ancak grubun dört kişilik dönemi sonsuza kadar sürmedi. Gülçin Ergül'ün ayrılmasının ardından yoluna üç kişi devam eden Hepsi'nin hikâyesi zaman içerisinde sona erdi. Bir kuşağın gençlik yıllarına damga vuran dört isim daha sonra kendi yollarına gitti.

Hepsi Grubunun Başarıları ve Dağılma Süreci

Nasıl kuruldu?
Çocukluk arkadaşı olan Cemre Kemer, Gülçin Ergül, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük, konservatuvar yıllarında birlikte şarkı söyleyip dans ederken grup kurmaya karar verdi. Yaklaşık iki yıllık hazırlığın ardından Hepsi, 2005'te ilk albümü "Bir" ile müzik dünyasına adım attı.

Zirve dönemi ne zamandı?
Hepsi, 2005-2008 yılları arasında "Olmaz Oğlan", "Yalan" gibi hitleri, dans performansları ve Hepsi 1 dizisiyle popülaritesinin zirvesine ulaştı. Grup özellikle dönemin çocukları ve gençleri arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Neden ayrıldılar?
En büyük kırılma, Gülçin Ergül'ün 2009'da gruptan ayrılmasıyla yaşandı; Ergül yıllar sonra bu kararında mutsuzluğunun ve sektörel sorunların etkili olduğunu anlattı. Diğer üç üye bir süre Hepsi olarak devam etse de grup zaman içerisinde faaliyetlerini sonlandırdı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin