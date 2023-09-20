Türk halkı için 81 yaşında estetik yaptıran Bedia Akartürk son haliyle şoke etti "Halkıma karşı kendimi sorumlu hissediyorum"

Türk halk müziği ustalarından biri olan 81 yaşındaki Bedia Akartürk, estetik ameliyatı olmuştu geçtiğimiz aylarda. Türk Halkı için estetik olduğunu ifade eden Akartürk, "Ben dünyada iki şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler. Önemli olan bu yaşta estetik yaptırabilmek" demişti. Bir magazin programına konuk olan Akartürk, neden estetik yaptırdığına dair açıklamalarda bulundu.