RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı torununun çocuğunu kucağına almıştı meğer...

Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı torununun çocuğunu kucağına almıştı meğer...

Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk bakın kaç yaşındaymış! Sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Bedia Akartürk'ün hayatı merak edilmeye başladı. 'Zühtü' 'Konyalım Yürü' gibi sevilen türkülerin sahibi Bedia Akartürk'ün hayatını araştıranlar, şarkıcının yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın 2011 yılında torununun çocuğunu kucağına alan sanatçı Bedia Akartürk kaç yaşındaymış...

02.04.2022 20:28 - Son Güncelleme: 02.04.2022 20:28
Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı torununun çocuğunu kucağına almıştı meğer...

Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk, sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu.

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Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı torununun çocuğunu kucağına almıştı meğer...

Zühtü' 'Konyalım Yürü' gibi sevilen türkülerin sahibi Bedia Akartürk'ün hayatı da merak konusu olup araştırılmaya başlandı.

Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı torununun çocuğunu kucağına almıştı meğer...

2011 yılında torununun çocuğunu kucağına alan sanatçının yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı torununun çocuğunu kucağına almıştı meğer...

İşte başta Bedia Akartürk olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı torununun çocuğunu kucağına almıştı meğer...

SİBEL CAN

1 AĞUSTOS 1970

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