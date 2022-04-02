Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı torununun çocuğunu kucağına almıştı meğer...
Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk bakın kaç yaşındaymış! Sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Bedia Akartürk'ün hayatı merak edilmeye başladı. 'Zühtü' 'Konyalım Yürü' gibi sevilen türkülerin sahibi Bedia Akartürk'ün hayatını araştıranlar, şarkıcının yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın 2011 yılında torununun çocuğunu kucağına alan sanatçı Bedia Akartürk kaç yaşındaymış...
02.04.2022 20:28 - Son Güncelleme: 02.04.2022 20:28
Türk Halk Müziğinin efsane ismi Bedia Akartürk, sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu.
Zühtü' 'Konyalım Yürü' gibi sevilen türkülerin sahibi Bedia Akartürk'ün hayatı da merak konusu olup araştırılmaya başlandı.