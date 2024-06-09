Tuncel Kurtiz'i daha önce hiç böyle görmediniz! Yıllar önceki fotoğraflarına bakın! İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Tuncel Kurtiz...

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Tuncel Kurtiz, Ezel dizisindeki Ramiz Dayı karakteri ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuştu. Ölümünün üzerinden tam 11 yıl geçen Tuncel Kurtiz'in gençliği ve çocukluk hali de merak konusu oldu. Unutulmaz sözleri ile hala hafızalarda olan Tuncel Kurtiz'in işte daha önce görmediğiniz fotoğrafları...
27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yuman Tuncel Kurtiz'in ölüm haberi; hayranları, yakınları ve sanat dünyasını yasa boğdu.
2009-2011 yılları arasında Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştıkları Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakteriyle 7'den 70'e gönüllerde taht kuran Tuncel Kurtiz, sözleriyle dün gibi hafızalarda.
29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedilen Tuncel Kurtiz'in gençliği ve çocukluğu sosyal medyada büyük merak uyandırdı.