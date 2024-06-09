Tuncel Kurtiz'i daha önce hiç böyle görmediniz! Yıllar önceki fotoğraflarına bakın! İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Tuncel Kurtiz...

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Tuncel Kurtiz, Ezel dizisindeki Ramiz Dayı karakteri ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuştu. Ölümünün üzerinden tam 11 yıl geçen Tuncel Kurtiz'in gençliği ve çocukluk hali de merak konusu oldu. Unutulmaz sözleri ile hala hafızalarda olan Tuncel Kurtiz'in işte daha önce görmediğiniz fotoğrafları...