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Tuncel Kurtiz'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Tuncel Kurtiz...

Tuncel Kurtiz, Ezel dizisindeki Ramiz Dayı karakteri ile 7'den 70'e gönüllerde sonsuz yer etmeyi başardı. Ölümünün üzerinden tam 6 yıl geçen Tuncel Kurtiz, ölüm yıldönümünde efsane sözleri ile anıldı. 77 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in gençliği ve çocukluk hali merak edildi. İşte ömrünü sanata adayan Tuncel Kurtiz'in gençliği ve çocukluk hali...

27.09.2019 14:36 - Son Güncelleme: 27.09.2019 14:36
Tuncel Kurtiz'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Tuncel Kurtiz...

Tuncel Kurtiz ölüm yıldönümünde unutulmaz sözleri ile anıldı. 77 yaşında hayata veda eden usta sanatçı'nın hayatı merak konusu oldu. Özellikle Tuncel Kurtiz'in gençliği ve çocukluğu sosyal medyada en çok arananlar arasına girdi.

Tuncel Kurtiz'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Tuncel Kurtiz...

27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yuman Tuncel Kurtiz'in ölüm haberi; hayranları, yakınları ve sanat dünyasını yasa boğdu.

Tuncel Kurtiz'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Tuncel Kurtiz...

Tuncel Kurtiz vefat etmeden önce 2009-2011 yılları arasında Atv ekranlarında yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştıkları 'Ezel' dizisindeki 'Ramiz Dayı' karakteri ile hafızalarımıza kazındı.

Tuncel Kurtiz'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Tuncel Kurtiz...

Tuncel Kurtiz, 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedildi. Geçen yıl hayranları Tuncel Kurtiz'in ailesine '3 yıl geçmesine rağmen bu mezar neden yapılmaz' diyerek tepkilerini dile getirdi. Ailesi ise bu tepkilerin ardından mezarın Tuncel Kurtiz'in hayat görüşünü temsil ettiğini ifade ederek gereken zamanda müdahale edileceğini belirtti.

Tuncel Kurtiz'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Tuncel Kurtiz...

Ezel dizisindeki Ramiz Dayı karakteri ile efsaneleşen Tuncel Kurtiz, herkesin dayısı oldu. Öyle ki onu sokakta görenler "Dayı!" diye sesleniyordu... İşte herkesin merak ettiği Tuncel Kurtiz'in gençliği ve çocukluk yıllarına ait fotoğraflar...

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