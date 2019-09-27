Tuncel Kurtiz'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Tuncel Kurtiz...

Ezel dizisindeki Ramiz Dayı karakteri ile efsaneleşen Tuncel Kurtiz, herkesin dayısı oldu. Öyle ki onu sokakta görenler "Dayı!" diye sesleniyordu... İşte herkesin merak ettiği Tuncel Kurtiz'in gençliği ve çocukluk yıllarına ait fotoğraflar...