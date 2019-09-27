Tuncel Kurtiz'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Ezel'in Ramiz Dayı'sı Tuncel Kurtiz...
Tuncel Kurtiz, Ezel dizisindeki Ramiz Dayı karakteri ile 7'den 70'e gönüllerde sonsuz yer etmeyi başardı. Ölümünün üzerinden tam 6 yıl geçen Tuncel Kurtiz, ölüm yıldönümünde efsane sözleri ile anıldı. 77 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in gençliği ve çocukluk hali merak edildi. İşte ömrünü sanata adayan Tuncel Kurtiz'in gençliği ve çocukluk hali...
27.09.2019 14:36
- Son Güncelleme: 27.09.2019 14:36
Tuncel Kurtiz, 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedildi. Geçen yıl hayranları Tuncel Kurtiz'in ailesine '3 yıl geçmesine rağmen bu mezar neden yapılmaz' diyerek tepkilerini dile getirdi. Ailesi ise bu tepkilerin ardından mezarın Tuncel Kurtiz'in hayat görüşünü temsil ettiğini ifade ederek gereken zamanda müdahale edileceğini belirtti.
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